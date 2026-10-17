Fas'ta yeni hükümetin bakanları seleflerinden görevlerini devralmaya başladı - Son Dakika
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Fas'ta yeni hükümetin bakanları seleflerinden görevlerini devralmaya başladı

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Fas'ta Kral 6. Muhammed'in Fatıma Zehra el-Mansuri başkanlığında atadığı yeni hükümetin bakanları, görevlerini seleflerinden devralmaya başladı. İstihdam Bakanlığı'ndaki devir teslimde Bakan Şehid, önceki hükümetin başlattığı reformların sürdürüleceğini söyledi.

Fas'ta Kral 6. Muhammed tarafından Fatıma Zehra el-Mansuri başkanlığında atanan yeni hükümetin bakanları, seleflerinden görevlerini devralmaya başladı.

Devir teslim törenleri, İstihdam Bakanlığı'nda başladı.

Eski Bakan Yunus es-Sikuri, görevini İstihdam ve Sosyal Diyalog Bakanı olarak atanan Abdurrahim Şehid'e devretti.

Görevi devralan İstihdam ve Sosyal Diyalog Bakanı Şehid, yaptığı açıklamada, "Gelecek dönem, önceki hükümetin başlattığı reformların sürdürülmesine dayanacak. Kurumsal çalışma kopuşa değil, sürekliliğe dayanır." ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim, Okul Öncesi Eğitim ve Mesleki Eğitim Bakanı Nebil Binabdullah ise görevi devralırken yaptığı konuşmada, "Gelecek aşama, gerektiğinde değişiklikler yapıp öncelikleri yeniden sıralayarak geçmiş reformlardan ve birikimlerden yararlanmaya dayanacaktır. Kamu yönetimi, sıfırdan başlamak yerine geçmiş kazanımların üzerine inşa etmeyi gerektirir." dedi.

Yerel basında yer alan haberlere göre, eski Başbakan Aziz Ahnuş'un yarın sabah başkent Rabat'taki Başbakanlık binasında görevini yeni Başbakan Mansuri'ye devretmesi bekleniyor.

Fas Kralı 6. Muhammed, dün Rabat'taki Kraliyet Sarayı'nda düzenlenen törenle başbakan ve 7'si kadın olmak üzere 31 bakan ve devlet bakanından oluşan 32 kişilik yeni hükümeti atamıştı.

Ekonomi ve sosyal alanlardaki bakanlıklarda değişikliklerin yaşandığı yeni kabinede, İçişleri Bakanı Abdülvafi Laftit ve Dışişleri Bakanı Nasır Burita gibi öne çıkan isimler yerlerini korurken, bazı bakanlık isimleri yenilenmiş ve yetki alanları yeniden düzenlenmişti.

Yeni hükümet, 23 Eylül'de yapılan genel seçimleri Asalet ve Modernleşme Partisinin (PAM) ilk sırada tamamlamasının ardından, PAM, İstiklal Partisi, Sosyalist Güçler Halk Birliği (USFP) ve İlerleme ve Sosyalizm Partisinin (PPS) oluşturduğu koalisyon çoğunluğuyla kuruldu.

Kaynak: AA
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