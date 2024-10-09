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Fas'tan Lübnan'a Uyarı

Fas Dışişleri Bakanı Burita, İsrail'in Lübnan saldırılarının bölgedeki istikrarsızlığı artırabileceğini belirtti.

09.10.2024 03:54
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Fas Dışişleri Bakanı Nasır Burita, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları dolayısıyla tüm bölgede istikrarsızlık yaşanacağı uyarısında bulundu.

Fas resmi ajansı MAP'ın haberine göre, Burita, ülkesini ziyaret eden Kanarya Adaları özerk yönetim hükümeti başkanı Fernando Clavijo ile başkent Rabat'ta bir araya geldi.

Görüşmeden sonra Clavijo ile düzenledikleri ortak basın toplantısında konuşan Burita, "tüm bölgeyi istikrarsızlaştırma riskleri nedeniyle" Lübnan'daki çatışma çemberinin genişletilmemesi konusunda uyarıda bulundu.

Filistin'deki duruma ilişkin ise Burita, "Filistin halkına yönelik saldırıları durdurmak için seferberlik ve Birleşmiş Milletler'in sorumluluklarını tam olarak üstlenmesinin zamanı geldi." dedi.

Bakan Burita, İsrail'in okullara, hastanelere, binlerce kadın ve çocuğa yönelik saldırılarını, Gazze Şeridi'ne insani yardım girişini engellemesini ve Filistinlileri kendi topraklarında aç bırakmasını kınadı.

Ayrıca Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e yönelik uygunsuz açıklamaları ve sözlü saldırıları da kınayan Burita, Fas'ın, "yalnızca çözüm bulmayı amaçlayan iyi niyetleri hedef alan" bu saldırıyı kınadığını vurguladı.

İsrail, Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan etmişti

İsrail yönetimi, Orta Doğu'da gerilimin acilen düşürülmesi çağrıları yapan BM Genel Sekreteri Guterres'i "istenmeyen kişi" ilan ederek ülkeye girişini yasakladığını duyurmuştu.

BM Genel Sekreteri'nin bu hafta yaptığı açıklamada, atılan füzelere ilişkin İran'ın ismini zikretmediği ve Tahran'ın saldırısını "doğrudan kınamadığı" iddia edilmişti.

Guterres, İran'ın füze saldırısının ardından yaptığı açıklamada, "Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum." ifadesini kullanarak, acil ateşkes çağrısında bulunmuştu.

İsrail'in Gazze'ye ve Lübnan'a saldırıları

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 41 bin 965 Filistinli öldü, 97 bin 590 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Hizbullah'la 8 Ekim 2023'ten beri kontrollü çatışmalara devam eden İsrail ordusu, 23 Eylül'de Lübnan'ın güney kentlerinin yanı sıra Bekaa ve Baalbek bölgelerine yüzlerce hava saldırısı düzenledi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 8 Ekim 2023'ten bu yana 104'ü çocuk ve 194'ü kadın olmak üzere toplam 2 bin 119 kişi öldü.

Kaynak: AA

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