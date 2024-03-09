Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti, Gazze Şeridi'ne Destek ve Dayanışma Gösterileri Düzenledi

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Fas Ümmetin Sorunlarına Destek Heyeti, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana zorla aç ve susuz bıraktığı abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek ve Filistinli kadınlarla dayanışma amacıyla ülkenin 58 kentinde gösteri düzenlediğini duyurdu.

Heyetten yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin "bir izzet sembolüne" dönüştüğünü, Filistinli kadınların da onur, şeref, mücadele ve azmin en güçlü örnekliğini ortaya koyduklarına dikkati çekildi.

Gazze'ye destek çerçevesinde, Fas'ın 58 kentinde 120 gösterinin düzenlendiği belirtilen açıklamada, gösterilerde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla Filistinli kadınlarla dayanışma mesajları verildiğine işaret edilerek, Tanca, Tatvan, Beni Melal, Kazablanka ve Agadir başta olmak üzere çeşitli kentlerde bu gösterilerin gerçekleştirildiği ifade edildi.

Göstericilerin Gazze Şeridi'ne destek sloganları attığı ve dayanışma pankartları taşıdığı aktarılan açıklamada, eylemlerde Filistinli kadın ve çocuklar başta olmak üzere Filistin halkına yönelik saldırıların durdurulması çağrısı yapıldı.

Açıklamada, 7 Ekim 2023'ten bu yana her hafta devam eden gösterilerde katılımcıların "Arap dünyasının vurdumduymazlığı ve uluslararası toplumun sessizliğini" de kınadığı kaydedildi.

İsrail'in Gazze'yi işgalinde 7 Ekim sonrası

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim 2023'te kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 430'u çocuk, 8 bin 900'ü kadın olmak üzere 30 bin 960 Filistinli öldürüldü, 72 bin 524 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 247'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 587 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım 2023'te 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani ara"da 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail güçleri ile yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 424 Filistinli hayatını kaybetti.