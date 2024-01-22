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Çanakkale'de Fas uyruklu düzensiz göçmen hırsızlık suçundan tutuklandı - Son Dakika
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Çanakkale'de Fas uyruklu düzensiz göçmen hırsızlık suçundan tutuklandı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde bir iş hanındaki dükkandan yüksek seslerin çıkması üzerine polis çağrıldı. Dükkanda bulunan 6 düzensiz göçmen gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Fas uyruklu Bilal Amin'in 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı belirlendi. Diğer şüpheliler ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. Bilal Amin, sorgusunun ardından tutuklandı.

Çanakkale\'de Fas uyruklu düzensiz göçmen hırsızlık suçundan tutuklandı
22.01.2024 - 20:01,
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, 2 ayrı hırsızlık suçundan aranan Fas uyruklu düzensiz göçmen tutuklandı.

İlçe merkezinde bir iş hanındaki dükkandan yüksek seslerin çıkması üzerine çevredeki esnaf durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen Gelibolu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dükkanda bulunan 6 düzensiz göçmeni gözaltına aldı.

Emniyete götürülen şüphelilerden Fas uyruklu Bilal Amin'in 2 ayrı hırsızlık suçundan arandığı tespit edildi.

Diğer şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Ayvacık Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

Şüpheli Bilal Amin, sorgusunun tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: AA
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