Fas ve Fransa Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşmaları

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Fas ve Fransa, film arşivleri, tarihi eserler ve turizm gibi alanlarda kültürel işbirliğini geliştirmek amacıyla 9 anlaşma imzaladı.

Fas resmi ajansı MAP'ta yer alan habere göre, Fas Kültür Bakanı Mehdi Bin Said ile Fransız mevkidaşı Rachida Dati'nin yapılan anlaşmaları imzalamaları için başkent Rabat'ta imza töreni düzenlendi.

Fransız Bakan Dati'nin 16 Şubat'ta başlayan Fas ziyaretinin son gününde düzenlenen törende, iki ülke arasında kültür alanındaki işbirliğini geliştirmek için 9 anlaşma imzalandı.

Anlaşmalar arasında Fas-Fransa arasında görsel-işitsel ve sinema arşivleri alanında işbirliğine ilişkin bir niyet beyanı da yer alıyor.

Batı Sahra bölgesindeki Dahla ve Samara başta olmak üzere tarihi eserler alanında bilimsel işbirliği, bilgi alışverişi ve ortak programları geliştirmeyi hedefleyen anlaşmalar parafe edildi.

Ayrıca anlaşmalar, Fransa Milli Kütüphanesi (BnF) ile Fas Milli Kütüphanesi yararına eğitim kursları düzenlemesinin yanı sıra sanal sergiler düzenlenmesi ve Dijital Frankofon Ağı dahilinde işbirliğini geliştirmeyi hedefliyor.

Fransa Kültür Bakanı Dati, 17 Şubat'ta Batı Sahra'daki El-Uyun kentini ziyaret etmişti. Fransa'dan bir hükümet yetkilisinin ilk kez tartışmalı Batı Sahra kentlerini ziyaret etmesi dikkati çekmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, 25 Temmuz 2024'te Fas Kralı 6. Muhammed'e yazdığı mektupta, Fransa'nın, Fas egemenliği altındaki özerklik planını, Batı Sahra sorununun çözümü için uygun çerçeve olarak gördüğünü belirtmişti.

Cezayir, Fransa'nın Fas'ın Batı Sahra konusundaki özerklik planına destek vermesi kararından "büyük üzüntü duyduğunu ve güçlü şekilde kınadığını" açıklarken, 30 Temmuz'da Paris Büyükelçisini çekme kararı almıştı.

Batı Sahra ve tarihten gelen sorunlar

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Rabat yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken, Polisario Cephesi Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de Birleşmiş Milletler arabuluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.