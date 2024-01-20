Fas ve İspanya, güvenlik işbirliğini ele aldı

Fas İçişleri Bakanı Abdulvafi Leftit ile İspanyol mevkidaşı Fernando Grande-Marlaska, iki ülke arasındaki güvenlik işbirliğini ele aldı.

Fas İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Marlaska resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Rabat'ta Leftit ile bir araya geldi.

İçişleri bakanları görüşmede, terörizm, sınır ötesi kaçakçılık ve özellikle göçmen kaçakçılığı ve insan ticaretinden kaynaklanan tehditlerle ilgili bilgi ve deneyim alışverişinde bulundu.

Leftit görüşmede, Fas'ın terörle mücadele ve her türlü sınır ötesi suçla mücadele alanında yürüttüğü çalışmalardan bahsetti.

İki ülke arasında terörle mücadele alanındaki işbirliğine atıfta bulunan Marlaska ise Fas ile İspanya'nın geçen yıl terör hücrelerine karşı 14 ortak operasyon düzenlediğini belirtti.

Marlaska, 80 kişinin tutuklanmasıyla sonuçlanan bu operasyonların, Fas ve İspanya emniyet teşkilatları arasındaki işbirliğinin etkinliğini yansıttığını dile getirdi.