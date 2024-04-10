Faslılar Filistinlilere Destek İçin Bayram Namazını Kıldı

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Faslılar bayram namazını, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kefiyesiyle kıldı.

Faslılar aileleriyle sabah saatlerinden itibaren camilere akın etti. Başkent Rabat'ta Faslıların bayram namazı için tercih ettiği camilerin başında tarihi Hasan Minaresi ve Mescidi'nin de olduğu Eski Cami geldi.

Geleneksel kıyafetlerle namaza gelen Faslılar, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini yaşadı.

Bazılarının ise namaza İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kefiyesiyle geldiği görüldü.

Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşıp tarihi Hasan Minaresi ve Eski Cami avlusunda fotoğraflar çekindi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.