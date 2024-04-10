Faslılar bayram namazını, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kefiyesiyle kıldı.
Faslılar aileleriyle sabah saatlerinden itibaren camilere akın etti. Başkent Rabat'ta Faslıların bayram namazı için tercih ettiği camilerin başında tarihi Hasan Minaresi ve Mescidi'nin de olduğu Eski Cami geldi.
Geleneksel kıyafetlerle namaza gelen Faslılar, Ramazan Bayramı'nın coşkusunu ve sevincini yaşadı.
Bazılarının ise namaza İsrail'in saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek amacıyla Filistin bayrağı ve kefiyesiyle geldiği görüldü.
Bayram namazının kılınmasının ardından cemaat birbirleriyle bayramlaşıp tarihi Hasan Minaresi ve Eski Cami avlusunda fotoğraflar çekindi.
İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 500'ü çocuk, 9 bin 560'ı kadın olmak üzere 33 bin 560 Filistinli öldürüldü, 75 bin 933 kişi yaralandı.
Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.
Son Dakika › Güncel › Faslılar Filistinlilere Destek İçin Bayram Namazını Kıldı - Son Dakika
AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, Kayseri'de Ramazan Bayramı namazını kıldı. Elitaş, Hunat Camisi'nde Vali Gökmen Çiçek, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve AK Parti İl Başkanı Fatih Üzüm ile birlikte namazını eda etti. Bayram namazı sonrası Elitaş, Çiçek ve Büyükkılıç, vatandaşlarla bayramlaştı. Elitaş, dualarında Gazze'de ve tüm dünyadaki mazlum Müslümanların yaralarına merhem olmayı dilediklerini belirtti. Büyükkılıç ise bayramların birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik demek olduğunu vurguladı. Namaz sonrası vatandaşlara lokum ikram edildi.
Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kumbaralara doldurdukları şekerler ile çocukların bayramda mutlu olmalarını sağlarken, kumbara hediyesi ile de para biriktirmelerine katkıda bulundu.
Mersin Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda çocukları sevindirmek için şeker dolu kumbaralar dağıttı. Binlerce çocuğun yüzünü güldüren belediye, bayram hediyesi olarak kumbaraları dağıttı.
Bayburt'ta gelenek haline gelen bayramlaşma programı, bu sene Esentepe Mahalle Odası'nda gerçekleşti. İl protokol üyeleri ve vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleştirilen bayramlaşma programı, renkli görüntülere sahne oldu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş ve Milletvekili Orhan Ateş vatandaşların bayramını kutladı.
Zonguldak Valiliği tarafından Polisevi'nde düzenlenen bayramlaşma programına birçok önemli isim katıldı. Vali Osman Hacıbektaşoğlu, konuşmasında Ramazan bayramını kutlayarak, seçim atmosferini ve Türkiye'nin demokrasi seviyesini değerlendirdi.
Aydın Valisi Yakup Canbolat, Ramazan Bayramı dolayısıyla İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nda görevli personel ile bayramlaştı. Vali Canbolat, güvenlik güçlerinin bayramını kutlayarak, görevlerinde başarılar diledi ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, vatandaşların huzur ve güvenliği için çaba sarf eden güvenlik güçlerine teşekkür etti.
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