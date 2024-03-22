Faslılar, Gazze'ye dayatılan açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika
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Faslılar, Gazze'ye dayatılan açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi

Faslılar, İsrail'in Gazze'de uyguladığı açlık ve kuşatma politikasının sona ermesi talebiyle gösteri düzenledi. Gösterilere katılan Faslılar, Gazze'yi tehdit eden kıtlık nedeniyle kuşatmanın sona ermesini ve yardım girişine izin verilmesini talep etti. İsrail'in saldırıları sonucunda Gazze'de büyük bir insani felaket yaşanırken, uluslararası çevreler Gazze'ye insani yardımların artırılması çağrısında bulunuyor.

22.03.2024 23:03  Güncelleme: 23:05
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Fas'ta yüzlerce kişi, İsrail'in saldırıları altındaki Gazze Şeridi'ne dayattığı açlığa son verilmesi talebiyle gösteriler düzenledi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubunun çağrısıyla, İsrail'in Gazze'de uyguladığı açlık ve kuşatma politikasının sona ermesi talebiyle bir araya gelen Faslılar, el-Cedide, Tanca, Sidi Suleyman ve Miknas kentlerinde, kıtlığa maruz kalan Filistinlilerle dayanışma eylemi yaptı.

Gösterilere katılan Faslılar, Filistin halkını destekleyen ve "Açlığı durdurun, ablukayı kaldırın", "Halk Filistin'i kurtarmak istiyor", "Gazze gurur simgesidir" ve "Canımızla, kanımızla seni kurtaracağız ey Mescid-i Aksa" şeklinde sloganlar attı.

Faslılar, Gazze'yi tehdit eden kıtlık nedeniyle kuşatmanın sona ermesini ve yardım girişine izin verilmesini talep etti.

İsrail, Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini de engelleyerek halkı açlığa mahkum ettiği 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), 10 Mart'taki açıklamasında, İsrail'in 17 yıldır kuşatma altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde "açlığın her yerde olduğunu" belirtmişti.

BM, İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığının son verilerine göre, İsrail'in yardım girişini engelleyerek büyük bir "insani felakete" neden olduğu Gazze Şeridi'nde yetersiz beslenme ve susuzluktan 27 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500'ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 923 Filistinli yaşamını yitirdi, 74 bin 96 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Faslılar, Gazze'ye dayatılan açlığa son verilmesi talebiyle gösteri düzenledi - Son Dakika

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