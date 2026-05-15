Fatih Acacı Davası: İstinafa Başvuru

15.05.2026 09:28
15 yaşındaki Fatih Acacı'nın öldürülmesine ilişkin 12 yıllık ceza istinafa taşındı, ağırlaştırılmış ceza talep edildi.

Haber: Esra TOKAT

(ANKARA) - Ankara'da 15 yaşındaki Fatih Acacı'nın öldürülmesine ilişkin davada suça sürüklenen çocuk D.G'ye verilen 12 yıl hapis cezası istinafa taşındı. Acacı ailesinin avukatları, haksız tahrik indiriminin kaldırılması ve sanığın ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla cezalandırılması talebiyle Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'ne başvurdu. Başvuruda, olayın "tasarlayarak" ve "canavarca hisle" öldürme kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

Ankara 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi, 3 Mart 2026 tarihli kararında suça sürüklenen sanık D.G'yi, Fatih Acacı'yı 12 bıçak darbesiyle öldürdüğü gerekçesiyle Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 82/1-e maddesi kapsamında "çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına mahkum etmişti. Ancak mahkeme, olayın "haksız tahrik" altında gerçekleştiği kanaatine vararak cezayı 24 yıl hapse indirmiş, sanığın olay tarihindeki yaşı nedeniyle TCK 31/3 kapsamında yapılan indirim sonucunda nihai olarak 12 yıl hapis cezası vermişti.

"HAKSIZ TAHRİK İNDİRİMİ HUKUKA AYKIRI"

Acacı ailesinin avukatları istinaf başvurusunda, yerel mahkemenin meşru müdafaa hükümlerini uygulamaması ve takdiri indirim yapmamasının yerinde olduğunu ancak haksız tahrik indiriminin hukuka aykırı olduğunu savundu. Dilekçede, sanığın olay yerine bıçakla geldiği, olay öncesinde alabileceği cezaya ilişkin araştırma yaptığı, Fatih Acacı'yı kameraların bulunmadığı park alanına yönlendirdiği ve olay sonrası kaçtığı belirtilerek, eylemin ani gelişmediği ileri sürüldü.

İstinaf dilekçesinde, sanığın Fatih Acacı'yı olay günü playstation kafenin önünden park alanına götürmeye çalıştığı, kamera kayıtlarına göre bunu birden fazla kez yaptığı belirtilirken, tanık anlatımlarına da atıfta bulunuldu. Başvuruda, sanığın olay günü kalın uzun kollu hırka giydiği, bıçağı gizlediğine ilişkin tanık beyanlarının bulunduğu ifade edildi.

"TASARLAYARAK VE CANAVARCA HİSLE ÖLDÜRME HÜKÜMLERİ UYGULANMALI"

Aile avukatları, dosyada yalnızca "çocuğa karşı kasten öldürme" değil, "tasarlayarak öldürme" ve "canavarca hisle öldürme" nitelikli hallerinin de bulunduğunu savundu. Dilekçede, sanığın olay öncesinde "kavga çıkacağını" söylediği, bıçakla geldiği, olay yerine ilişkin plan yaptığı ve Fatih Acacı'yı yalnız bir alana yönlendirdiği ileri sürülerek, tasarlama unsurlarının oluştuğu öne sürüldü.

Başvuruda ayrıca, sanığın telefonunda pala, silah ve bıçaklarla çekilmiş fotoğrafların bulunduğu, Fatih Acacı'yı 12 kez bıçakladıktan sonra yardım istemeden olay yerinden uzaklaştığı belirtilerek, eylemin "canavarca hisle öldürme" kapsamında değerlendirilmesi gerektiği savunuldu.

AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET TALEBİ

Acacı ailesinin avukatları, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi'nden yerel mahkeme kararının kaldırılmasını, sanık hakkında uygulanan haksız tahrik indiriminin iptal edilmesini ve sanığın nitelikli kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış biçimde cezalandırılmasını istedi. Dilekçede, 15 yaşındaki bir çocuğun 12 bıçak darbesiyle öldürülmesine ilişkin verilen 12 yıllık hapis cezasının "vicdana ve hakkaniyete aykırı" olduğu savunuldu.

NE OLMUŞTU?

Suça sürüklenen çocuk D.G. ile maktul Fatih Acacı arasında çıkan kavga sırasında Acacı, kesici aletle 12 bıçak darbesiyle yaralanmış ve kaldırıldığı hastanede 8 Eylül 2025 tarihinde hayatını kaybetmişti.

Suça sürüklenen çocuk D.G ise savunmasında maktulü öldürme kastının bulunmadığını, olayın aniden geliştiğini, kendisini savunmak amacıyla hareket ettiğini belirterek, "Hepimiz ortak arkadaştık, çok pişmanım. Benim sadece amacım o gün kendimi savunmaktı, öldürmek değildi" dedi.

Kaynak: ANKA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Enflasyon tahmini güncellendi, hesaplar değişti: İşte emekli ve memura yapılacak zam oranı
Fenerbahçe’de ilk ayrılık: Şampiyonluk yaşayamadan gidiyor
Parti genel başkanını eşinin TikTok paylaşımı yaktı: 313 bin 392 lira ceza kesildi
Otelde basılan Özkan Yalım, Özgür Özel ile ilgili yeni bir ifade verecek
Görüntü Türkiye’den Bıçaklandığını anlamadan yoluna devam etti
Gözaltındaki Rasim Ozan Kütahyalı’yla ilgili yeni detay En kritik 11 kişi içinde
Özel kalem müdürünün evi, görenleri hayrete düşürdü
