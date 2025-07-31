Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanına Tehditten Tutuklandı

YOUTUBE'da yaptığı programda 'Cumhurbaşkanını hedef alan tehdit içerikli sözler' sarf etmesi nedeniyle tutuklanan Fatih Altaylı, 3 Ekim'de hakim karşısına çıkacak.

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerikli ifadeleri nedeniyle hazırlanan iddianame, İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Altaylı, 3 Ekim 2025 tarihinde Silivri F Tipi Cezaevi kampüsündeki 2 No'lu duruşma salonunda ilk kez hakim karşısına çıkacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Fatih Altaylı hakkında 5 yıldan az olmamak şartıyla hapis cezası istendi.