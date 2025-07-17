Fatih Altaylı hakkındaki iddianame hazır! İşte istenen ceza

Gazeteci Fatih Altaylı hakkında, YouTube kanalında yayımlanan bir videodaki açıklamaları nedeniyle Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a yönelik tehdit içerdiği öne sürülen sözler sarf ettiği gerekçesiyle "cumhurbaşkanını tehdit" suçlamasıyla soruşturma başlatılmıştı.

EN AZ 5 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Altaylı'nın söz konusu ifadeleri nedeniyle, "Cumhurbaşkanını tehdit" suçlaması kapsamında en az 5 yıl hapis cezası talebiyle iddianame hazırlandı.

"İLETME KASTI"

İddianamede, müşteki sıfatında Cumhurbaşkanı Erdoğan yer alıyor. İddianamede, 48 dakikalık videonun çözümü ve Altaylı'nın vermiş olduğu ifadede bulunuyor. İddianamede, video paylaşımının basın ve yayın yoluyla herkese açık şekilde yayınlandığı, içeriğin paylaşılmasına geniş kitlenin ulaştığı, bu bağlamda soruşturma konusu eylemin "iletme kastı" ile gerçekleştirildiğinin açık olduğu anlatıldı.

HAYATINA YÖNELİK SALDIRI TEHDİDİ

Şüpheli Fatih Altaylı'nın söz konusu videoda, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanını Recep Tayyip Erdoğan hakkında sorulan soruya milletin daha önce hoşuna gitmeyen padişahları öldürdüğüne ve boğduğuna yönelik sözde tarihsel örnek ile cevap verdiği ve Cumhurbaşkanının hayatına yönelik bir saldırı gerçekleştirileceğinden bahisle tehdit ederek üzerine atılı suçu işlediği vurgulandı.

22 HAZİRAN'DA TUTUKLANMIŞTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fatih Altaylı hakkında "Cumhurbaşkanını Tehdit" suçundan re'sen soruşturma başlatmıştı. Altaylı, 22 Haziran'da tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

ALTAYLI NE DEMİŞTİ?

Altaylı, "Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var" şeklinde konuşmuştu.