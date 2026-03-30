Fatih Altaylı, otel odasında basılan başkan konusunda tavrını belli etti: Libidosuna...

30.03.2026 10:43
Rüşvet soruşturması kapsamında gözaltına alınan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında ortaya çıkan görüntüler tartışma yaratırken, gazeteci Fatih Altaylı'dan "CHP bu herifi bugün partiden atmalı, hatta s..tir etmeli. İdeolojisi ve memleket aşkı donunun içindekinden daha önemli olanın siyasette işi yok. Libidosuna memleketi feda edeni kimse savunmamalı" yorumu geldi.

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında şahıs ve firmalardan rüşvet aldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında Uşak, Ankara ve Kocaeli illerinde düzenlenen operasyonda 11 şüpheli yakalandı. Başkan Yalım'ın Ankara'da 21 yaşında olduğu belirtilen bir belediye çalışanı kadınla konakladığı oteldeki gözaltı görüntüleri ise infial yarattı.

FATİH ALTAYLI'DAN OLAY SÖZLER 

Olayın yankıları sürerken gazeteci Fatih Altaylı'dan da dikkat çeken bir çıkış geldi. Altaylı, "Başkan’ın (Özkan Yalım) evlilik dışı ilişkisi suç mu? Suç değil elbet ama ayıp. Belediye çalışanıyla olması katmerli edepsizlik. 21 yaşında. Çocuk sayılır. Anası babası kamu kurumu diye gönül rahatlığı ile emanet etmiş belki de. CHP bu herifi bugün partiden atmalı, hatta s..tir etmeli. İdeolojisi ve memleket aşkı donunun içindekinden daha önemli olanın siyasette işi yok. Libidosuna memleketi feda edeni kimse savunmamalı" ifadelerine yer verdi. 

SORUŞTURMADA YENİ GELİŞME 

Öte yandan Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkındaki rüşvet ve yolsuzluk soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı Uşak Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla harekete geçen emniyet ve jandarma ekipleri, Özkan Yalım’a ait otel, restoran, disko ve bar olmak üzere toplam 4 işletmeye eş zamanlı dev operasyon düzenledi.

KASALAR VE DİJİTAL MATERYALLER ELE GEÇİRİLDİ

Baskınlarda adeta belediye başkanının tüm "kara kutusu" mercek altına alındı. Güvenlik güçleri tarafından yapılan aramalarda, 3 masaüstü ve 5 dizüstü bilgisayar, 2 cep telefonu, 7 harddisk, 8 flash bellek, 14 CD ve 2 kamera kayıt cihazına el konuldu.

ÖZEL KASALAR BULUNDU

Baskında ele geçirilenler:

  • 3 masaüstü + 5 dizüstü bilgisayar
  • 2 cep telefonu
  • 7 harddisk, 8 flash bellek,
  • 14 CD
  • 2 kamera kayıt cihazı
  • 2 farklı adreste özel kasalar bulundu

    Yorumlar (1)

  Atalay k Atalay k:
    Cümleyi ters kurmuşsun fatih
