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Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi

Gazeteci Fatih Altaylı, sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında başlatılan soruşturma sonrasında savcılığa ifade verdi. İfadesinin ardından Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartıyla adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi
05.01.2024 - 11:35,
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SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Fatih Altaylı'nın bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi. Altaylı'yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak için savcılığa geldi.

ALTAYLI ADLİ KONTROL TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ

Yaklaşık 1 saatlik ifadesinin ardından Fatih Altay, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Kaynak: DHA
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Fatih Altaylı, Hukuk, Medya, Politika, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi - Son Dakika
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