Fatih Altaylı, sosyal medya paylaşımları nedeniyle yurt dışı çıkış yasağıyla adli kontrol altına alındı

SOSYAL medyadaki paylaşımları nedeniyle hakkında soruşturma başlatılan gazeteci Fatih Altaylı savcılıktaki ifadesinin ardından yurt dışı çıkış yasağı şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca gazeteci Fatih Altaylı'nın bazı sosyal medya paylaşımları nedeniyle "suçu ve suçluyu övme" ve "halkın bir kesimini kin ve düşmanlığa alenen tahrik ve aşağılama" suçlarından şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırmıştı. Altaylı, bugün sabah saatlerinde savcılığa gelerek ifade verdi. Altaylı'yla birlikte Prof. Dr. Celal Şengör de destek olmak için savcılığa geldi.

Yaklaşık 1 saatlik ifadesinin ardından Fatih Altaylı, yurt dışı çıkış yasağı ve imza şartı şeklinde adli kontrol talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.