Fatih Belediyesi 2025-2029 Stratejik Planı İçin Çalışmalara Başladı

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Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan, "Yerel seçimlerin ardından, halkımızın teveccühüyle seçilir seçilmez, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planımız için çalışmalara başladık." dedi.

Neslişah Sultan Kültür Merkezi'nde yapılan Fatih Belediyesinin 2025-2029 dönemine ilişkin stratejik planı kapsamında "Geleceğe Bakış ve Dış Paydaş Çalıştayı"nda konuşan Turan, gelecek 5 yılın yol haritasını oluşturmak için çalıştayın önemini vurguladı.

Çalıştayda ortak bir amaç doğrultusunda bir araya geldiklerini belirten Turan, "Amacımız Fatih'imizin geleceğini en iyi, en güzel, en doğru yönde nasıl şekillendirebiliriz. Şehirler, toplumların sahip oldukları medeniyet değerlerini yansıtan mekanlar olma özelliğini tarih boyunca korumuştur. Kendi medeniyetimize baktığımızda, ecdadın önce inşa, ardından ihya ettiğini görüyoruz." diye konuştu.

Kentlerin kozmopolit olduğuna dikkati çeken Turan, "Şehirler farklı kültürlere açık mekanlardır ve bizim şehrimiz İstanbul da, fetihten itibaren kozmopolit bir şehirdir. İslam şehridir ama farklı kültürlerin içerisinde yaşamasına da müsaade eden bir şehirdir. Dolayısıyla biz şehirlerin bu özelliğini önemsiyoruz. Medeniyet değerlerimizin aynasıdır ve aynı zamanda bunlar bizim de geleceğimiz demektir." ifadelerini kullandı.

Turan, belediyeler başta olmak üzere yaşam kalitesinin artması için çalışan ve hizmet üreten kamu kurum ve kuruluşların bir konsensüs içinde hareket etmelerinin elzem olduğuna işaret ederek, "Belediye halka en yakın çalışma birimidir ama trafikle ilgili bazı sorunları çözmekte zorlanıyoruz. Çünkü yetki alanımız yok. Bazen kurumlar arasında personel ve araç eksikliğinden dolayı sorunlar oluyor. Dolayısıyla o insicam eksikliği, alanda sorun olarak gözüküyor. Yoksa devletin olduğu yerde bu tür sorunların olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Tarihi sur dipleri

Fatih'in eski bir yerleşim yeri olduğunu anlatan Turan, en son Aksaray'daki gemi kalıntılarının bulunmasıyla ilçenin tarihinin çok uzun yıllara dayandığının anlaşıldığını söyledi. Turan, şunları kaydetti:

"Fatih'teki sur dipleri yaklaşık 100 yılı aşkın bir sorun. Stratejik planımıza bunu aldık. Allah'a şükür bugün 5 yıl içerisinde bu 100 yıllık sorunun önemli bir kısmını çözmüş olduk. Dolayısıyla imar ve stratejik planlar önemli planlardır. Hazırlanma süreçleriyle birlikte önümüzdeki fiziki, kurumsal ve toplumsal boyutları olan yol haritaları bu iki planı oluşturuyor. Birincisi imar, ikincisi stratejik plan. Bugün konuştuğumuz konu strateji planı. Çünkü imar planları artık oluşmuş. Stratejik plan ise en kısa ve net ifadeyle içinde yaşadığımız şehrin yaşam kalitesini arttırmak ve bunu sürdürebilir kılmak. Neyi nasıl yapmak istediğimize açıklık getireceğimiz bir belgeyi ortaya koymaktır."

Turan, çalıştayın en önemli amacının Fatih'in geleceği konusunda ortak anlayışı harekete geçirebilmek ve toplumsal uzlaşıyı geniş anlamda gerçekleştirmek olduğunu bildirdi.

Yerel seçimlerin ardından tekrar halkın teveccühüyle seçilir seçilmez stratejik çalışmalarına başladıklarını ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz yerel seçimlerin ardından, halkımızın teveccühüyle seçilir seçilmez, 2025-2029 yıllarını kapsayan stratejik planımız için çalışmalara başladık. Yaklaşık 3 ay devam edecek bu sürecin teknik ve metodolojik kısmını; Yıldız Teknik Üniversitesi ve Bursa Teknik Üniversitesinden kıymetli hocalarımızla yürütüyoruz. Ekim ayında Meclise girecek olan stratejik planın hazırlık sürecinde, çalıştaylarla, toplantılarla, seminerlerle katılımcı yöntemleri ile yönetişim modellerini en üst seviyede uygulamaya özen göstereceğiz. Çocuk, genç, yaşlı, kadın, engelli olmak üzere; Fatih'te yaşayan herkesin, her kesimin fikirleri bizim için önemli. Tüm bu toplantılarda elde edilen verileri sentezleyeceğiz ve 5 yıllık plana mutlaka yansıtacağız."

Açılış konuşmasının ardından başlayan çalıştayda, 2019-2024 proje ve faaliyet sunumu yapıldı.