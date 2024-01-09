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Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
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Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı

Dün akşam Fatih Camii'nde slogan atarak imamı ve yanındaki 1 kişiyi bıçaklayan saldırgan kısa sürede yakalandı. Saldırı anına ilişkin görüntüler ise ortaya çıktı.

09.01.2024 - 08:23,  Güncelleme: 08:26
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Fatih Camisi İmamı Kurra Hafız Galip Usta ve cami cemaatinden bir kişi, namazdan sonra bir şüpheli tarafından bıçakla yaralandı. Saldırgan yaralanırken olay anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı.

2 KİŞİYİ YARALAYAN SALDIRGAN GÖZALTINDA

Fatih Camisi'nde namaz sırasında sorun çıkaran şüpheli Ö.S, özel güvenlik görevlileri tarafından camiden çıkarıldı. Namazın ardından imam odasına giren ve Usta ile konuşmak istediğini belirten zanlı, imam Galip Usta ile araya girmeye çalışan cami cemaatinden Bilal Erdem'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerince hastaneye kaldırıldı. Şüpheli Ö.S. ise gözaltına alındı.

Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı

CAMİ İÇİNDE SLOGAN ATTI

Olayla ilgili polis ekiplerince yapılan incelemede, şüpheli Ö.S'nin akşam namazının ardından Fatih Camisi'nde "Allahu Ekber, kahrolsun İsrail. Uyanın Müslümanlar" şeklinde bağırması üzerine imam Usta'nın Ö.S'yi cami içerisinde bağırmaması için uyardığı tespit edildi.

Güvenlik görevlileri aracılığıyla cami dışına alınan şüphelinin bir süre sonra imam odasına gelerek, bulunan Galip Usta ve Bilal Erdem'i bıçakladığı, olay yerinin yanında bulunan odadan çıkan güvenlik görevlilerinin ise şüpheliyi yakaladıkları belirlendi. Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca da olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Fatih Camii'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı

SALDIRI ANI KAMERADA

Diğer yandan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. İmamın boğazı dahil 3 yerinden bıçaklandığı öğrenilirken, cami içindeki saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

Fatih Camii\'ndeki saldırının görüntüsü ortaya çıktı
YORUMLAR (1)
  • Serkan Basar: okumamış kültürsüz ve kalbi allah değil yallahla dolu olan bir toplum freni boşalmış araba gibidir ve allahtan korkan bir müslüman hiç bir canlıya zarar vermez bu tür kişilerin müslümanlıkla bir ilgilerinin olduğunu sanmıyorum Yanıtla 11 1

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