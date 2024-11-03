Fatih Camisi, Müzeler Gecesi\'nde Ziyaretçi Akınına Uğradı

Güncel

Hollanda'nın başkenti Amsterdam'daki Fatih Camisi, "Müzeler Gecesi"nde iki binden fazla gayrimüslim ziyaretçiye kapılarını açtı.

Her yıl düzenlenen "Müzeler Gecesi" kapsamında Hollanda Diyanet Vakfına bağlı Amsterdam Fatih Camisi'ne gelen konuklar, İslam dini, cami ve İslam sanatlarıyla ilgili bilgi aldı.

Hoparlörden okunan ezanla başlayan program, din görevlilerinin Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahilerle devam etti.

Konuklara İslam hakkında temel bilgi veren imamlardan İsmail Mercimek, AA muhabirine, "Müzeler Gecesi vesilesiyle Hollandalı birçok Müslüman olmayan kişi camiyle tanışıyor. İlk defa camiye geliyor, camide ne olduğunu görüyorlar, yatsı namazını kılıyoruz, onu görüyorlar. Aynı zamanda selalar, ilahiler, Kur'an-ı Kerim tilaveti duyuyorlar. En güzeli doğrudan imamlarımıza gelip soru sorabiliyor ve hemen cevaplarını alıyorlar." dedi.

Fatih Camisi Derneği Başkanı Fikret Önder, bu etkinliği 8. kez düzenlediklerini ve gelen çok sayıda Hollandalının İslam'a ve Müslümanlara karşı ön yargılarının kırıldığını anlattı.

Bu yıl 2 binden fazla ziyaretçinin Fatih Camisi'ni görmeye geldiğini belirten Önder, "Özellikle Hollanda'daki eğitimli, genç ve belirli kültür düzeyinden insanlar buraya gelip uluslararası ilahiyat programlarından mezun Hollandaca konuşan imamlarımızdan İslam hakkında bilgi alıyorlar." diye konuştu.

Geleneksel sanatlar tanıtıldı

Etkinlikte çoğunluğu Hollandalı misafirlere geleneksel İslam ve Türk sanatları tanıtıldı.

Ziyaretçiler, çini, ebru ve hat ve filografi sanatlarının tanıtıldığı stantlara yoğun ilgi gösterdi ve atölye çalışmalarıyla bu sanatın örneklerini icra etti.

Binden fazla gayrimüslimin ziyaret ettiği camide ayrıca Türk mutfağından lezzetler sunuldu.

"Camiyi görmek ve İslam hakkında bilgi almak çok güzeldi"

Ziyaretçilerden 31 yaşındaki Hollandalı Gioia Eijook, ilk defa Fatih Camisi'ne geldiğini ve etkinlik kapsamında seramik yaptığını anlatarak, "Her gün buradan geçmeme rağmen caminin içeriden ne kadar güzel ve büyük olduğunu bilmiyordum. Camiyi görmek ve İslam hakkında bilgi almak çok güzeldi ve etkileyiciydi." diye konuştu.

Camiyi ziyaret etmenin çok iyi hissettirdiğini ve atmosferin çok hoş olduğunu dile getiren Hollandalı Julia van Adrichem de "Burada olmak çok sakinleştirici ve ortam samimi." değerlendirmesinde bulundu.

Camidekilerin çok misafirperver ve güleç olduğunu anlatan Van Adrichem, Fatih Camisi'ni tekrar ziyaret etmeyi istediğini kaydetti.

Kiliseden camiye çevrildi

Fatih Camisi'nin bulunduğu, 1920 yılında inşa edilen ve cemaatsiz kaldığı için kapatılan kilise binası, 1971 yılında Kilise Cemiyeti tarafından bir iş insanına devredildi.

Farklı amaçlarla kullanılan bina, en son halı deposu ve müzik aletleri dükkanı olarak işletildikten sonra Amsterdam'a gelen Türk işçilerce 1980'de ibadethane ihtiyacının karşılanması amacıyla satın alındı.

Hollanda Diyanet Vakfına 1986'da bağlanan bina, Fatih Camisi ismiyle hizmet vermeye devam ediyor.