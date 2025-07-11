Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi - Son Dakika
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Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi

11.07.2025 16:12
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Fatih Camisi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında 253 şehit için hatim programı düzenlenerek dua edildi.

Fatih Camisi'nde "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" kapsamında 253 şehit için hatim programı düzenlenerek dua edildi.

15 Temmuz Derneğince FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin 9. yılı etkinlikleri kapsamında cuma namazı öncesinde gerçekleştirilen hatim programına, İstanbul Valisi Davut Gül, İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız, 15 Temmuz Derneği Başkanı İsmail Hakkı Turunç, askeri yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Darbe girişiminde hayatını kaybeden 253 şehidin anıldığı programda, İstanbul İl Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş hatim duası yaptı.

İstanbul Valisi Davut Gül, cuma namazının kılınmasının ardından yaptığı açıklamada, 15 Temmuz'un 9'uncu yıl dönümünde olduklarını anımsatarak hafta boyunca Cumhurbaşkanlığı koordinasyonunda Türkiye'nin her tarafında çeşitli etkinlikler yapıldığını söyledi.

Fatih Camisi'nde kurum ve kuruluşun iş birliğiyle şehitlerin ruhuna hatimler okunduğunu kaydeden Gül, ilk etapta şehit sayısı kadar hatim olarak yola çıkıldığını, bunun çığ gibi büyüdüğünü ifade etti.

Vali Gül, sivil toplum kuruluşları ve müftülüğün koordinasyonunda binlerce hatim okunduğunu dile getiren Gül, "Burada da müftümüz hatim duasını yaptı. Bizler de il protokolü olarak buna katıldık. Şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Hain FETÖ terör örgütü başta olmak üzere bütün terör örgütlerini lanet ediyoruz. Allah milletimize, devletimize güç kuvvet versin. Allah milletimizin, devletimizin birliğini, beraberliğini daim etsin." diye konuştu.

Cuma namazı sonrası şehitlerin anısına cami avlusunda yemek ikramında bulunuldu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için hatim programı düzenledi - Son Dakika

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