Fatih Camisi\'nde Ramazan Temizliği

17.02.2026 12:29
Fatih Belediyesi, Ramazan öncesi cami ve türbelerde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Fatih Belediyesi ekipleri, ramazana hazırlık kapsamında Fatih Camisi'nde temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Belediyenin Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmada, cami içi ve çevresi temizlendi. Halılar süpürüldü, ayakkabılıklar dezenfektanla silindi ve caminin içi gül suyu ile kokulandırıldı.

Temizlik sırasında basın mensuplarına açıklama yapan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, ilçede yaklaşık 370 cami ve 65 türbe olduğunu, İstanbul'da en çok caminin Fatih ilçesinde bulunduğunu söyledi.

Ramazan vesilesiyle bu yıl da camilerin temizliğini yaptıklarını belirten Turan, ramazana yönelik çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Turan, Fatih'in eski İstanbul'un merkezi olduğunu dile getirerek, şöyle devam etti:

"Birçok İstanbullu, ramazanı Fatih sınırlarındaki selatin camilerde ve diğer türbelerdeki hazireleri ziyaret ederek geçirmek istiyor. Bunun için Fatih'te diğer ilçelerden biraz daha farklı olarak hummalı bir şekilde ramazan hazırlığı yapıyoruz. Bütün ekiplerimiz sahadalar. Dolayısıyla bir taraftan camiler ve türbelerdeki temizlik ve gül suyu hizmetimiz devam ederken bir taraftan da bu sene ramazanı Fatih'te biraz daha farklı karşılayalım istedik. Fevzipaşa Caddesi olmak üzere Fatih'in önemli noktalarında çalışmalar yaptık. Yeni düzenlediğimiz Topkapı Meydanı, Hekimoğlu Ali Paşa Meydanı, Yavuz Selim Meydanı gibi yaklaşık 10'a yakın noktada da ramazanı bu sene ışıklarla karşılamak istedik."

Ergün Turan, vatandaşları bu sene ramazan etkinliklerinin yapılacağı Topkapı Meydanı'na davet ederek, "Tabii ki ramazan her şehre mutlaka çok yakışır ama gerçekten Fatih'e bir başka yakışıyor. Onun için bütün Fatihli hemşerilerimizi ve bütün İstanbulluları ramazanda Fatih'imize bekliyoruz. Biz de hazırlıklarımızı ona göre yaptık. Ramazanı ve onun peşinden gelecek bayramımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

"Ramazanın insanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum"

Turan, "Gazze, Filistin, Sudan, Yemen ve Doğu Türkistan başta olmak üzere İslam coğrafyasının uzun dönemdir büyük sıkıntılar içerisinde olduğunu" belirterek "Sadece İslam coğrafyası değil, Ukrayna'da da büyük bir savaş var. Onlar da komşularımız, ramazanın insanlık için barış, huzur ve selamet getirmesini diliyorum. Güzel, hayırlı, bize insanlığımızı hatırlatan bir ay olmasını diliyorum." dedi.

Fatih Belediyesi ekipleri, Fatih Camisi'nin yanı sıra selatin camileri başta olmak üzere ilçedeki 365 cami ve mescitte detaylı temizlik, ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Camiler gül suyu ile kokulandırılırken, vatandaşların ibadetlerini huzur içinde yerine getirebilmesi için gerekli güvenlik ve hijyen tedbirleri alındı.

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.