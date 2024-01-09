FATİH Camisi\'nde Saldırıyı Kınayan Cemaat

FATİH Camisi'nde yaşanan bıçaklı saldıranın ardından bugün ibadet için camide toplanan cemaat de saldırıyı kınadı. Camide verilen vaazda, "Yapılan suikast sebebiyle çok üzgünüz. Gerçekten çok ayıp, çok çirkin bir davranış. Tüm gönlümle, kalbimle, protesto ediyor, lanetliyor, suçluların, yanlış yapanlar kimse cezasını önce devletimize sonra yüce Mevlamız Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum" ifadelerine yer verdi.

Fatih Camisi içerisinde dün akşam slogan atan Ömer Salgın'ı uyaran cami imamı Galip Usta ve o sırada camide olan Bilal Erdem, bıçaklı saldırı sonucu yaralandı. Yaralanan imam Galip Usta ve Bilal Erdem hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından Fatih Camsii ibadete kapatıldı. Sabah ezanıyla ibadete yeniden açılan camide, öğle namazı için toplanan cemaat de yaşanan saldırıyı kınadı. Camide verilen vaazda olayı kınayan vaiz, "Biz işimize devam edeceğiz, doğru yolda din ve İslamı temsil etme, anlatma vazifemizi devam ettireceğiz" dedi.

Namaz öncesi verilen vaazda, "Yapılan suikast sebebiyle çok üzgünüz. Allah-u Teala kardeşlerimize afiyet versin. Şifalar ihsan eylesin. Cenab-ı Hak kendilerine sağlıklı, hayırlı, uzun ömürler versin. Gerçekten çok ayıp, çok çirkin bir davranış. Tüm gönlümle, kalbimle, protesto ediyor, lanetliyor, suçluların, yanlış yapanlar kimse cezasını önce devletimize sonra yüce Mevlamız Cenab-ı Hakk'a havale ediyorum. Devletimizin kurumları, emniyetimiz, adliyemiz, valiliğimiz, kaymakamlığımız, müftülüklerimiz gerekli tedbirleri aldılar. Camimizde güvenlik görevlilerimiz var, sayıları da bir hayli artmış gördüm. Biz işimize devam edeceğiz, doğru yolda din ve İslamı temsil etme, anlatma vazifemizi devam ettireceğiz" ifadelerine yer verildi.

Namaz kılmak için camiye gelen Mustafa Aysal, "Yatsı namazından sonra olan bir hadisedir bu. Galip Hocamız beraber kendisiyle de okumuş olduğumuz bir kardeşimiz. Bu menfur saldırıdan dolayı hocamıza geçmiş olsun diyoruz. Allah'tan şifalar istiyoruz. Ülkemizi daha değişik yönlerden karıştırmak isteyenler de olabilir ama inşallah buna da müsaade edilmeyecek." dedi.

Namaz için camiye gelen bir kişi de, "O provokasyonun olduğu zaman buradaydım. Gördük bu şahsı, burada bağırıyordu. İsrail'in peşinden gitmeyin vesaire diye. Güvenlik ona müdahale etti, dışarı çıkardı. En azından kelepçe takılıp polise teslim edilseydi bu menfur olay gerçekleşmezdi. Kiliselerde, havralarda o kadar güvenlik güçleri var. Bizim mabetlerimizde maalesef yok. Bizim imamlarımızın can güvenliği yok. 3-5 güvenlik fazla verilsin" ifadelerini kullandı.