Fatih Erbakan'dan A Milli Takıma Teşekkür

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Avrupa ikincisi olan A Milli Basketbol Takımını kutlayarak, " Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir azim ve mücadeleyle finale yükseldi, ikinci olarak ülkemize gurur yaşattı" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan X hesabından "Teşekkürler 12 Dev Adam. A Milli Erkek Basketbol Takımımız, Avrupa Şampiyonası'nda büyük bir azim ve mücadeleyle finale yükseldi, ikinci olarak ülkemize gurur yaşattı. Oyuncularımızı, teknik ekibimizi ve emek veren herkesi kutluyorum" mesajını paylaştı.