Fatih Erbakan'dan AK Parti'ye Sert Eleştiri

16.05.2026 12:56
Erbakan, sahipsiz köpekler nedeniyle AK Parti'yi eleştirerek, milletin sesini kaybettiğini vurguladı.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sahipsiz köpekler üzerinden iktidarı eleştirdi. Erbakan, "Başıboş köpekler yüzünden anneler markete gidemiyor, yaşlılar sabah namazına çıkamıyor. Görüyoruz ki AK Parti, milletin sesi olma iddiasını tamamen kaybetti. Anadolu'nun bağrından, varoşlardan ve gecekondulardan alınan oylar, üzülerek ifade ediyorum ki fildişi kulelere meze edilmiştir" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından paylaştığı videoda sahipsiz köpekler konusunda AK Parti'yi eleştirdi.

"Türkiye'de uzun zamandır başıboş köpekler meselesini konuşuyoruz. Yetmedi, şimdi de yaban domuzları şehir merkezlerine kadar indi. Bu sadece bir yönetim zafiyeti değil, tam bir zihniyet savrulmasıdır" diyen Erbakan, şunları kaydetti:"

"Karar vericilerin tuzu kuru; onlar korunaklı sitelerde yaşıyor, lüks araçlarda sokağı, parkı görmeden işlerine gidiyorlar. Çocuklarını özel okullara, oturdukları lüks sitelerin kapalı parklarına gönderiyorlar. Onlar için sokaktaki köpek sürüleri sadece bir vızıltıdan ibaret. Aziz milletimiz içinse bir ölüm kalım savaşı. Acı tabloya bakın; 5 yaşındaki Hamza yavrumuz, evinin önünde köpekler tarafından parçalanarak can verdi. Son birkaç yılda tam 107 vatandaşımız köpek saldırıları yüzünden hayatını kaybetti. Can verenlerin 50'si, koruyamadığımız yavrularımızdan oluşuyor. Başıboş köpekler yüzünden anneler markete gidemiyor, yaşlılar sabah namazına çıkamıyor. Görüyoruz ki AK Parti, milletin sesi olma iddiasını tamamen kaybetti. Anadolu'nun bağrından, varoşlardan ve gecekondulardan alınan oylar, üzülerek ifade ediyorum ki fildişi kulelere meze edilmiştir."








Kaynak: ANKA

Hayvan Hakları, Yerel Yönetim, Güvenlik, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
