Fatih Erbakan: İsrail\'le ticaret ve yanlış ekonomi bizi kaybettiriyor

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Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı Fatih Erbakan, Bingöl'de partilerine yönelik sözleri nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve iktidarı eleştirdi. Erbakan, "Diyorlar ki 'Efendim Yeniden Refah Partisi bize kaybettiriyor.' Size biz kaybettirmiyoruz, size kaybettiren İsrail'le ticarete devam etmeniz. Size kaybettiren 22 yıldır borç faiz zam vergi ekonomisidir. Size kaybettiren emekli asgari ücretle dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durumdur. Size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız belediyecilik anlayışınızdır" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, yerel seçim çalışmaları kapsamında gittiği Bingöl'de düzenlenen mitingde halka seslendi. Erbakan, şunları söyledi:

"Bu bölgede işsizlik olmasın, açlık olmasın, yoksulluk, fakirlik olmasın diye kollarımızı sıvayacağız ve aynen Erbakan hocamız gibi bu bölgeye, bu bölge insanına hizmetkar olacağız.

"SİZE KAYBETTİREN BELEDİYECİLİK ANLAYIŞINIZ"

Diyorlar ki efendim Yeniden Refah Partisi bize kaybettiriyor. ya size biz kaybettirmiyoruz, size kaybettiren İsrail'le ticarete devam etmeniz. Size kaybettiren 22 yıldır borç faiz zam vergi ekonomisidir. Size kaybettiren emekli asgari ücretle dar gelirliyi içine düşürdüğünüz durumdur. Size kaybettiren 22 senedir uyguladığınız belediyecilik anlayışınızdır. Biz size kaybettirmiyoruz. Siz bu yanlışlardan dönmediğiniz için milletimiz Yeniden Refah'a koşuyor ve Yeniden Refah inşallah gümbür gümbür iktidara doğru yürüyor.

"TELEVİZYONLARA BİZİ ÇIKARTMAMALARI İÇİN TALİMAT VERİLMİŞ"

Bütün gazeteciler, anketçiler, televizyoncular hatta rakip siyasi partidekiler dahi gece gündüz bizi konuşuyor. 'Anadolu'da, sahada en güçlü rüzgar Yeniden Refah Partisi rüzgarıdır' diyor. Televizyonlar bizi çıkartamıyorlar neden çünkü ambargo var. Talimat var. Yeniden Refah Partisi adayları ve Genel Başkanı televizyonlara çıkamıyor. Yasak konulmuş. Gece gündüz Yeniden Refah'tan konuşuyor, stratejisinden bahsediyor. Yeniden Refah Partisi temsilcisini davet edemiyor, 'siz ne diyorsunuz sizinle ilgili konuşuyoruz, size cevap hakkı doğdu, sizin adınız geçti' bunu diyemiyor. Bizzat yukarılardan talimat gitmiş ve bugün gazetelere televizyonlara bugün Yeniden Refah Partisi'nin Genel Başkanı ve adaylarının çıkabilmesi mümkün değil. Buradan Bingöl'den bunu ilan ediyorum. Televizyonlara çıkmamızı engelleyebilirler ancak milletimizin gönlüne girmemizi engelleyemeyecekler."