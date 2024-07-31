Fatih Erbakan, İsmail Haniye'nin oğluna taziye dileklerini iletti - Son Dakika
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Fatih Erbakan, İsmail Haniye'nin oğluna taziye dileklerini iletti

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tahran'da suikasta uğrayarak öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'yi arayarak taziyelerini iletti. Erbakan, İsmail Haniye'yi büyük bir mücahid ve kahraman olarak nitelendirirken, Haniye ise babasının inandığı dava uğrunda şehit olduğunu belirtti ve Erbakan'a teşekkür etti.

31.07.2024 14:03
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'yi arayarak taziyelerini iletti. Erbakan görüşmede, "Merhum İsmail Heniye büyük bir mücahid ve büyük bir kahramandı; Cenab-ı Allah İsmail Haniye büyüğümüze şimdi de şahadet makamını nasip etti" dedi. Haniye ise "Babam inandığı dava uğrunda şehadete yürüdü. Rabbim kendisini sizin de bizim de hocamız olan Erbakan Hocamıza komşu eylesin" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Tahran'da uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas Lideri İsmail Haniye'nin oğlu Abdüsselam Haniye'yi aradı. Parti'den yapılan yazılı açıklamaya göre Erbakan, görüşmede şunları kaydetti:

"Merhum İsmail Heniye büyük bir mücahid ve büyük bir kahramandı; Cenab-ı Allah İsmail Haniye büyüğümüze şimdi de şahadet makamını nasip etti. Rabbim kendisine cennetinde en yüksek makamları nasib eylesin. Cenab-ı Allah kendisini ve Filistin'li şehitlerimizi Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. Zalim İsrail'e karşı direnen kardeşlerimize de en büyük zaferleri nasib eylesin."

Açıklamada, Haniye'nin ise şunları belirttiği aktarıldı:

"Taziyeniz için size ve Yeniden Refah camiasına çok teşekkür ediyorum. Her zaman varlığınızı yanımızda hissettiğimizi ifade etmek istiyorum. Babam inandığı dava uğrunda şehadete yürüdü Elhamdülillah. Rabbim kendisini sizin de bizim de Hocamız olan Erbakan Hocamıza komşu eylesin. Rabbim babamı da Erbakan Hocamızı da Efendimize komşu eylesin. En kısa zamanda inşallah kucaklaşmak temennisi ile tekraren taziyeniz için şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Fatih Erbakan, İsmail Haniye'nin oğluna taziye dileklerini iletti - Son Dakika

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