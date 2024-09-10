Erbakan'dan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika
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Erbakan'dan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, pamuk üreticilerinin maliyetler ve düşük alım fiyatları nedeniyle yaşadığı sıkıntıları dinleyerek iktidara seslendi. Erbakan, çiftçilerin derdiyle dertlenilmesi ve alım fiyatının artırılması gerektiğini belirtti.

10.09.2024 11:57
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(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan girdi maliyetleri ve düşük alım fiyatları nedeniyle sıkıntı çeken pamuk üreticisinin dertlerini dinleyerek iktidara seslendi. Erbakan, "Çiftçimizin bu feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın" dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Aydın'ın Söke ilçesinde Pamuk tarlasında çiftçilerle buluştu. İktidara seslenen Erbakan, "Çiftçimizin bu feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın" dedi.

"Pamuk çiftçisinin zararı dönüm başına 5 bin lira"

Çiftçinin maliyetler nedeniyle çok büyük zarara uğradığını belirten Erbakan şöyle konuştu:

"Çiftçi kardeşlerimizle, muhtarımızla ve burada köyün ahalisiyle pamuk tarımıyla uğraşan kardeşlerimizle bir araya geldik. Kendilerinin dertlerini dinledik özellikle bu dertlere ortak olmak ve birinci ağızdan bu sıkıntılara şahit olup dinlemek için buraya kadar geldik. Tabii bir defa girdi maliyetleri son derece yüksek. Sulamanın maliyeti yüksek, mazot maliyeti çok yüksek, gübre maliyeti yüksek... Bu maliyetlerin artışı karşısında pamuğun alım fiyatında ise yeterli bir artışı olmuyor. Örneğin 'bu sene dönüm başına 11 bin TL'ye ancak satabiliyoruz' diyorlar halbuki dönüm başına pamuk maliyeti 16-17 bin TL. Yani dönüm başına 5 bin TL net zarar var. Korkunç bir durum bu."

"Onlar bu maliyetlerin altında ezildikleri için"

Pamuk üretiminin 2002'den bu yana yaklaşık 1 milyon tona yakın düştüğünü kaydeden Erbakan, bunun dışa bağımlılığı artırdığını kaydederek, "Bakınız Türkiye'de 2002'de 1 milyon ton pamuk üretilirken bugün üretim 650 bin tona düşmüş ve 2002'de 720 bin hektar pamuk tarlası varken bugün 359 bin hektara düşmüş. Ama Türkiye'nin ihtiyacı yıllık 1 buçuk milyon ton. 650 bin ton üretiyoruz ancak ihtiyaç 1 buçuk milyon ton. Neredeyse her sene 1 milyon ton pamuk ithal emek mecburiyetinde kalıyoruz. Neden? Çiftçimizi desteklemediğimiz için, onlar bu maliyetlerin altında ezildikleri için" şeklinde konuştu.

"Tarımı bitiriyoruz, milyonlarca çiftçimizi perişan ediyoruz"

İktidara pamuk tarlasından seslenen Erbakan, şunları söyledi:

"Çiftçimizin bu feryadını duyun. Onların derdiyle dertlenin ve mutlaka alım fiyatını olması gereken noktaya getirecek çalışmaları yapın. Bununla beraber girdi maliyetlerinde gerekli destekleri verin. Bakınız mazot ve gübre desteğinin olmadığını, son derece sembolik olduğunu biraz önce bize ifade ettiler şimdi bir de bu mazot ve gübre desteği 2025'ten itibaren tamamen kalkıyor Cumhurbaşkanı kararıyla. Böyle yaparak tarımı bitiriyoruz, tarımı katlediyoruz, hem Türkiye'yi daha çok dışa bağımlı hale getiriyoruz, hem de milyonlarca çiftçimizi de perişan ediyoruz. Buna hakkımız yok. Girdi maliyetlerini düşürmek, destekleri arttırmak ve aynı zamanda alım fiyatını da olması gereken noktaya getirerek çiftçimizin üretimine de 'ne kadar öğretirsen üret ben alırım devlet olarak' deyip garanti vermek lazım. Bunu merhum Erbakan Hocamız 54. hükümet zamanında yaptı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Erbakan'dan Pamuk Üreticilerine Destek Çağrısı - Son Dakika

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