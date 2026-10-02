Fatih Erbakan, SPK'nin iade hesapları kararına 'vatandaşı kurtarın' dedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fatih Erbakan, SPK'nin iade hesapları kararına 'vatandaşı kurtarın' dedi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatih Erbakan, SPK\'nin iade hesapları kararına \'vatandaşı kurtarın\' dedi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, SPK'nin tasfiye kapsamındaki fonlarda fahiş kazanç elde edenler için 'İsteğe Bağlı İade Hesapları' açılması kararına tepki gösterdi. Erbakan, 1 Ekim tarihli kararı 'yandaşı değil, vatandaşı kurtarın' sözleriyle eleştirdi.

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kapsamındaki fonlarda fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançları gönüllü olarak iade edebilmesi amacıyla "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açılmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

Erbakan, SPK'nin 1 Ekim tarihli kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yandaşı değil, vatandaşı kurtarın! 1 Ekim 2026 tarihli kararınızla açtığınız "isteğe bağlı iade hesapları" kimler için geçerli olacak? Kimleri kurtarmaya çalışıyorsunuz? Bu karar, içeriden haber alıp son dakikada elindeki hisseleri fondaki küçük yatırımcılara tavan fiyattan satanlar için de uygulanacak mı? Vicdanını ve ahlakını paraya pula değişenler için "ver, kurtul" mekanizması mı çalışacak? Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kimler için geçerli olacak? Aldığınız kararla manipülasyon ve bilgi ticareti yapan hırsızlar, piyasa ajanları tekrar aramıza mı salınacak? İade-i itibar mı olacak? "Babalarının" hatırına dolandırıcı oğullara göz mü yumulacak? Yasaklanmayacaklar mı? Cezalandırılmayacaklar mı? Yine bir adalet savaşı, yine hayal kırıklığı! Yolsuzları, hırsızları, suçluları, yandaşları değil; mağdur ettiğiniz vatandaşları kurtarın! Böyle adalet olmaz!"

Kaynak: ANKA
Sermaye Piyasası KuruluFatih ErbakanEkonomiGüncelRefahSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi Şener Üşümezsoy yeni deprem için adres verdi
Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü Ronaldo uçağına binip gitti, ablası açtı ağzını yumdu gözünü
Acun Ilıcalı’nın yüreğini ağzına getiren kaza Acun Ilıcalı'nın yüreğini ağzına getiren kaza
Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı’ya iyi hal indirimi uygulandı Aysel Karakoç davasında karar: Eski nişanlısı Fethi Şancı'ya iyi hal indirimi uygulandı
Christa Pike’ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı Christa Pike'ın infazı başarısız oldu: İki doz ölümcül iğneye rağmen hayatta kaldı
Yapıcıoğlu’ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı Yapıcıoğlu'ndan asgari ücret ve emekli maaşı çıkışı: En az bu kadar olmalı
00:18
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
Fon soruşturmasında çok sayıda yeni tutuklama
23:40
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay’ın ifadeleri ortaya çıktı
MHK soruşturmasında Taner Gizlenci, Emre Altun ve Süleyman Abay'ın ifadeleri ortaya çıktı
22:27
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
Süper Lig hakemleri Yasin Kol ve Göktuğ Hazar Erel, gözaltına alındı
22:01
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
Messi, küme düşme hattındaki 2. Lig ekibini satın aldı
21:02
TFF heyetine Belçika’ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
TFF heyetine Belçika'ya giriş esnasında zorluk çıkarıldı
20:52
Samsunspor’un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Samsunspor'un büyük hedefi 2030 yılında Süper Lig şampiyonluğu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.10.2026 01:03:58. #7.13#
SON DAKİKA: Fatih Erbakan, SPK'nin iade hesapları kararına 'vatandaşı kurtarın' dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei