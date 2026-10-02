Fatih Erbakan, SPK\'nin iade hesapları kararına \'vatandaşı kurtarın\' dedi

(ANKARA) - Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) tasfiye kapsamındaki fonlarda fahiş kazanç elde edenlerin bu kazançları gönüllü olarak iade edebilmesi amacıyla "İsteğe Bağlı İade Hesapları" açılmasına yönelik kararına tepki gösterdi.

Erbakan, SPK'nin 1 Ekim tarihli kararına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"Yandaşı değil, vatandaşı kurtarın! 1 Ekim 2026 tarihli kararınızla açtığınız "isteğe bağlı iade hesapları" kimler için geçerli olacak? Kimleri kurtarmaya çalışıyorsunuz? Bu karar, içeriden haber alıp son dakikada elindeki hisseleri fondaki küçük yatırımcılara tavan fiyattan satanlar için de uygulanacak mı? Vicdanını ve ahlakını paraya pula değişenler için "ver, kurtul" mekanizması mı çalışacak? Sermaye Piyasası Kanunu'nun 106. maddesi kimler için geçerli olacak? Aldığınız kararla manipülasyon ve bilgi ticareti yapan hırsızlar, piyasa ajanları tekrar aramıza mı salınacak? İade-i itibar mı olacak? "Babalarının" hatırına dolandırıcı oğullara göz mü yumulacak? Yasaklanmayacaklar mı? Cezalandırılmayacaklar mı? Yine bir adalet savaşı, yine hayal kırıklığı! Yolsuzları, hırsızları, suçluları, yandaşları değil; mağdur ettiğiniz vatandaşları kurtarın! Böyle adalet olmaz!"