Fatih Koç\'un Gözaltına Alınması Protesto Edildi

(SAMSUN) - Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkan Yardımcısı Nureddin Gül, Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasına ilişin, "Maalesef yere yatırılarak polis ve bekçiler tarafından darp ediliyor. Karga tulumba, şiddete maruz kaldıktan sonra araca bindiriliyor Emniyet Müdürlüğüne götürülüyor. Bu polis ve bekçilerin biran evvel açığa alınmasını kendilerinden talep ediyoruz." dedi.

Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç, Vezirköprü ilçesinde Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları kapsamında alınan güvenlik tedbirleri kapsamında Gazi Caddesi-Yuvakent Caddesi kesişiminde kapatılan alana araçla girmeye çalıştığı sırada polislerle tartıştığı, kimliğini ibraz etmediği ve mukavemet gösterdiği gerekçesiyle Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakılan Koç hakkında adli işlem başlatıldı.

Samsun Valiliği, Yeniden Refah Partisi Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili yazılı açıklama yaptı ve soruşturma başlatıldığını belirtti. Açıklamada "Vezirköprü ilçemizde 18 Mayıs 2025 günü saat 21.00 sıralarında trafikte yaşanan tartışma sonucu Yeniden Refah Partisi Vezirköprü ilçe başkanının gözaltına alınması hadisesiyle ilgili olarak, olayın meydana geldiği ilk andan itibaren Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığınca adli soruşturma başlatılmış olup, ayrıca konuyla ilgili idari soruşturma devam etmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Gül, Fatih Koç'un gözaltına alınmasıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. İlçe başkanlarının gözaltına alınmasının kabul edilemez olduğunu belirten Gül, Fatih Koç'un rahatsızlanan çocuğunu hastaneye götürmek için eve gittiği sırada olayın yaşandığını, sorumluların cezalandırılması için gereken başvuruların yapıldığını söyledi.

Samsun'a giderek Vezirköprü İlçe Başkanı Fatih Koç'un sürecini takip eden Gül, şunları söyledi:

"18 Mayıs akşamında İlçe Başkanımız engelli olan çocuğunu hastaneye götürülmesi için kendi evinin olduğu sokağa giriş yapmak istiyor. Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamaları olduğundan dolayı trafik ve konvoy olması nedeniyle aracını evinin yakınına park etmek isterken, bu talebini polislere bildiriyor. Fakat ne oluyorsa bütün bu tartışmalar başlıyor. Başkanımız polislerin kendisine hakaret ettiğini duyunca, neden kendisine hakaret edildiğini soruyor. Sözlü hakaretlere tepki gösterdiğinde, bu küfür ve hakaretler giderek artıyor, ilçe başkanımız ters kelepçe ile gözaltına alınmak isteniyor.

Maalesef yere yatırılarak polis ve bekçiler tarafından darp ediliyor. Karga tulumba, şiddete maruz kaldıktan sonra araca bindiriliyor emniyet müdürlüğüne götürülüyor. Aynı hakaret ve küfürlerin emniyette de devam ettiğini elimizde ki bilgiler doğruluyor. Süreci yakınen takip ettik. Bu olayı video kaydına alan vatandaşımızın evine baskın düzenleniyor, tehdit ediliyor. 'Sizi terör suçundan içeri alırız' denilerek tehdit ediliyor. Elinden telefon alınarak video kaydı siliniyor ama video çöp kutusunda olduğu için video geri telefona yükleniyor. Onlarca görgü tanıdığı ve videoyu ilgili makamlara sunduk. Kolluk kuvvetlerimiz bizim gözbebeğimizdir, ama kendini bilmez birkaç tane emniyet mensubunun bu eylemleri zan altında bırakmayacaktır. Hakettikleri cezayı almaları yetkililerden talebimizdir. Bu polis ve bekçilerin biran evvel açığa alınmasını kendilerinden talep ediyoruz."