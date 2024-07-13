Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde 15 Temmuz şehitleri için dua edildi

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Fatih Şehzadebaşı Camisi'nde, FETÖ'nün 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için dua edildi.

İkindi namazı öncesinde başlayan programda Kur'an-ı Kerim okundu.

15 Temmuz gecesi İstanbul'da şehit olan Prof. Dr. İlhan Varank, geçen yıl vefat eden babası Ali Haydar Varank ile darbe girişiminde hayatını kaybedenler için dua edildi.

Programa AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ile çok sayıda kişi katıldı.

Programın ardından Şehzadebaşı Camisi'nin haziresinde bulunan İlhan Varank'ın kabri de ziyaret edildi.