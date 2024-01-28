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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi kurtarıldı

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği normale döndü.

FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi kurtarıldı
28.01.2024 - 07:46,
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FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler tarafından kurtarılarak Ahırkapı Demir Sahası'na çekildi. Geçici olarak askıya alınan boğaz trafiği normale döndü.

Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi makine arızası yapmış ve İstanbul Boğazı'nın gemi trafiği, çift yönlü ve geçici olarak askıya alınmıştı. SNP PAZAR isimli 80 m boyundaki genel kargo gemisi, makine arızasının giderilememesi nedeniyle İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezi koordinesinde; Kurtarma-7, Mehmetçik Römorkörleri ve Kılavuz Kaptanın katıldığı kurtarma operasyonu ile Ahırkapı Demir Sahası'na güvenli bir şekilde demirletildi. İstanbul Boğazı'nda geçici olarak askıya alınan gemi trafiği ise normale döndü.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nün konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "SNP PAZAR isimli gemi, İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; Kurtarma-7 Römorkörümüz yedeğinde, Kılavuz Kaptanımız ve Mehmetçik Römorkörümüz refakatinde Ahırkapı Demir Sahası'na emniyetle demirletildi" ifadeleri yer aldı.

Kaynak: DHA
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Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, İstanbul, Fatih, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: FATİH Sultan Mehmet Köprüsü önlerinde makine arızası yapan SNP PAZAR isimli genel kargo gemisi kurtarıldı - Son Dakika
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