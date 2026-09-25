Fatih'te 5 otel çalışanı sahibine yaklaşık 1 milyon dolar zarar iddiasıyla tutuklandı

İstanbul'da, bir otel sahibinin çalışanları tarafından çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı iddiasına ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 5'i tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince, Fatih'teki bir otelde meydana gelen "hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma" suçuna ilişkin çalışma başlatıldı.

Soruşturmada, otel sahibinin çalışanları tarafından koordineli şekilde ve çeşitli yöntemlerle yaklaşık 1 milyon dolar zarara uğratıldığı belirlendi.

Ekiplerin incelemelerinde, otel çalışanları S.Y. (45), S.M.K. (47), E.K. (27), M.A. (38), S.Ç. (52), M.T. (34), M.S.Ö. (19) ve A.B'nin (43) olayla bağlantılı olduğu tespit edildi.

Bu kapsamda, 21 Eylül'de düzenlenen operasyonda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y, S.M.K, E.K, M.A. ve S.Ç. tutuklandı, diğerleri hakkında ise "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedildi.