Fatih'te Ahşap Barakada Yangın Çıktı - Son Dakika
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Fatih'te Ahşap Barakada Yangın Çıktı

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Fatih'te bulunan boş arsada bulunan ahşap barakada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sonucunda herhangi bir yaralanma veya can kaybı yaşanmazken, baraka kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

06.06.2024 03:59
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FATİH'te, boş arsada bulunan ahşap barakada yangın çıktı. İtfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale ederek söndürdü.

Olay, saat 02.30 sıralarında Yedikule Mahallesi Hacı Piri Sokak'ta bulunan boş arsadaki ahşap barakada çıktı. Edinilen bilgiye göre, boş arsadaki ahşap barakada henüz bilinmeyen bir nedenle yükselen alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Bu sırada alevler tüm barakayı sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan barakaya müdahale etti. Polis ekipleri çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri de hazır bekledi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmazken, baraka küle döndü. Polis ekipleri de olayla ilgili inceleme başlattı.

Fatih\'te Ahşap Barakada Yangın Çıktı
Kaynak: DHA

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