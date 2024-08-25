Fatih\'te Alacak Verecek Anlaşmazlığı Silahlı Saldırıya Dönüştü

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FATİH'te bir kişi 18 bin dolar alacağı olduğu iddia edilen kişiyle buluşma noktasına skuterle geldi. Tunuslu şüpheli yanındaki silahla Cezayirli Ben Bohani'yi bacağından vurdu. Şüphelinin skuterle olay yerine gelip, ateş ettikten sonra kaçtığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Olay, 22 Ağustos Perşembe günü saat 22.45 sıralarında Fatih Kemalpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Cezayirli Ben Bohani ile Tunuslu şüpheli arasında alacak verecek anlaşmazlığı yaşandı. İkili bir caddede buluşmaya karar verdi. Ben Bohani caddede beklediği sırada Tunuslu şüpheli skuterle buluşma noktasına geldi. Skuterden inen şüpheli, 18 bin dolar alacaklı olduğu iddia edilen Ben Bohani'ye art arda ateş etmeye başladı. Şüpheli saldırının ardından olay yerinden koşarak uzaklaştı. Silahtan çıkan kurşunlardan biri Ben Bohani'nin bacağına isabet ederken, bir kurşun da caddede bulunan otelin camına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bohani'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Bohani'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kimliği belirlenen saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Saldırı anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Güvenlik kamerası görüntülerinde Tunuslu saldırganın skuterle olay yerine geldiği anlar görülüyor.Şüphelinin Cezayirli Ben Bohani'ye art arda ateş ettikten sonra kaçtığı anlar da görüntülerde yer alıyor. Saldırı anında otelin restoran kısmında bulunan müşterilerin korku içinde kaçtıkları anlar da güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyor.

"PARA MESELESİNDEN HUSUMET VARMIŞ"

Merminin isabet ettiği otelin müdürü Şükrü Eren, "Daha önceden de para meselesinden aralarında husumet varmış. Müşterinin yoğun olduğu saatte geliyorlar. Arkadaşlar burada tartışma yaşarken bir kişi gelip silahını çıkarıp 2 el ateş ediyor. Ateş edince kurşunlardan biri bizim cama, biri de ayağına geliyor. Polis ve ambulansı aranıyor. Kendisi hastanedeymiş. Kamera kayıtlarından gördüğüm kadarıyla yaralının durumu iyiydi. Hayati bir tehlikesi yoktu. Tam turistlerin yoğun olduğu saatte yaşandı. Restoranımızın da kalabalık olduğu saatlerdi. İyi birşey olmadı ama çok şükür başka birine birşey olmadı" şeklinde konuştu.