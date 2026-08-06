Fatih'te Bıçaklama: 10 Gözaltı - Son Dakika
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Fatih'te Bıçaklama: 10 Gözaltı

Fatih\'te Bıçaklama: 10 Gözaltı
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Sanal medya tartışması sonrası Fatih'te yaşanan kavgada genç bıçaklanarak öldürüldü. 10 gözaltı.

FATİH'te, sanal medyada tartışan iki grubun park önünde buluşmasının ardından çıkan kavgada Suriyeli Ali Anzo'nun (19) bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada, 2 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 10'a yükseldi.

Olay, 3 Ağustos saat 02.15 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sanal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan gruplar buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

10 GÖZALTI

Ali Anzo'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 8 şüpheli daha önce gözaltına alındı. Polis ekiplerinin devam eden çalışmaları neticesinde 2 kişi daha yakalandı. Gözaltındaki şüpheli sayısı 10'a yükseldi. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Bıçaklama: 10 Gözaltı - Son Dakika

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