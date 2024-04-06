Fatih'te bir araya gelen sağlık çalışanları İsrail zulmünü protesto etti - Son Dakika
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Fatih'te bir araya gelen sağlık çalışanları İsrail zulmünü protesto etti

Fatih\'te bir araya gelen sağlık çalışanları İsrail zulmünü protesto etti

Fatih'te bir araya gelen doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'i protesto eylemi yaptı.

06.04.2024 16:26
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Fatih'te bir araya gelen doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, Gazze'ye saldırı düzenleyen İsrail'i protesto eylemi yaptı.

İlçedeki 2. Sultan Abdulhamid Han Türbesi önünde buluşan doktorlar, sağlık çalışanları ve tıp fakültesi öğrencileri, "Soykırıma hayır", "Sağlıkçılar hedef değildir" ve "Siyonizme hayır" yazılı dövizlerle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne doğru sessiz bir yürüyüş yaptı.

Cami önünde grup adına doktor Emirhan Çelikperçin'in okuduğu basın açıklamasında, İsrail'in insanlık dışı zulmüne ve Şifa Hastanesinde yaşanan saldırılara dikkat çekildi.

Gazze'deki saldırılar sonrası hasta ve yaralıları tedavi edecek hastane kalmadığı belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:

"Bugün gözlerimizin önünde bir şey oluyor. İşgalci İsrail'in, Gazze'de zulüm ve soykırımı devam ediyor. Kadın, erkek, çocuk, yaşlı binlerce insan şehit edildi, ediliyor. Evler, okullar, hastaneler bombalanıyor. Gazze halkı abluka altında açlığa mahkum ediliyor. Bombaların, kitle imha silahlarının dehşetinden kurtulabilen insanlar, yetersiz beslenmenin, susuzluğun, salgın hastalıkların pençesinde ölüme mahkum ediliyor. Dünyada böyle bir vahşet çok az görüldü."

Bütün hekimler, sağlık çalışanları ve vicdan sahibi insanların protestoya davet edildiği açıklama sonrasında gruptakiler, Gazzeli doktorların seslendirdiği "Sevfe nebka huna (Buradan gitmiyoruz)" şarkısını seslendirdi.

Kaynak: AA

İsrail, Gazze, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

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