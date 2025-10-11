Şüpheli kadın ölümü! 5'inci kattan düşerek can verdi - Son Dakika
Şüpheli kadın ölümü! 5'inci kattan düşerek can verdi

11.10.2025 13:39
Fatih'te 31 yaşındaki yabancı uyruklu kadın, 5'inci kattaki dairesinin camından düşerek hayatını kaybetti. Dairede kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Aynı evde kalan aşırı alkollü yabancı uyruklu kadın ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Silivrikapı Mahallesi'nde saat 05.30 sıralarında 5 katlı binanın en üst katında yaşayan yabancı uyruklu Gulzhamal Taalaibek Kyzy (31), henüz belirlenemeyen bir nedenle evinin camından düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kyzy, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kyzy, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

EVDE KIRIK ALKOL ŞİŞELERİ VE BARDAKLAR BULUNDU

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Aynı evde kalan yabancı uyruklu Zarına B., aşırı alkollü halde bulundu. Dairede yapılan incelemelerde kırık alkol şişeleri ve bardaklar tespit edildi. Türkçe bilmeyen ve alkolün etkisinde olduğu belirlenen Zarına B., ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"İNTİHAR MI BİLMİYORUZ"

Olayın yaşandığı binanın zemin katında esnaflık yapan Yasemin Savur, "Sabah geldiğimizde olayı öğrendik. Bizim binada 4'üncü kattaki müşterimiz vardı, bizden alışveriş yapardı. İntihar mı kendi mi atladı bilmiyoruz. Annesi ve kendisi vardı evde, başka kimseyi görmedim girip çıkan" dedi.

Çevre esnafı Fevzullah Akarcık, yüksekten düşerek hayatını kaybeden kadını tanıdığını ifade ederek "Sabah iş yerine geldiğimde polisler sokağı kapatmıştı. Olay yeri inceleme ekipleri buradaydı. Tanıyorum, müşterimdi. Bir kızı, oğlu ve kendisi vardı. Sabah müşterim kadının kelepçelenerek gözaltına alındığını söyledi" şeklinde konuştu.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: DHA

