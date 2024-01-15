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FATİH'te çanta deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika
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FATİH'te çanta deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir çanta deposunda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangın sırasında binadaki vatandaşlar tahliye edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

FATİH\'te çanta deposunda çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü
15.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:40
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Haber-Kamera: Zeki GÜNAL-Emin YEŞİL/İSTANBUL, - FATİH'te, çanta deposu olarak kullanılan iş yerinde yangın çıktı. Alev alev yanan binadaki vatandaşlar tahliye edilirken yangın, itfaiye ekibinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13: 00 sıralarında, Kumkapı Mabeynci Yokuşu Sokak'ta bulunan 4 katlı binada çıktı. İddiaya göre; binanın 3'üncü katında, bilinmeyen nedenle çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. Binada bulunanlar dışarı çıkarken bir anda büyüyen yangın, üst kata ve çatıya sıçradı. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederken yangın, yaklaşık yarım saatlik çalışma sonucu söndürüldü. Çanta deposu olarak kullanılan iş yerindeki yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA
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