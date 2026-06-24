Fatih\'te Çatıdan Düşen Parçalar Sokakta

Fatih'te bir mağazanın çatı katından kopan beton ve metal parçalar sokağa düştü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, düşen parçalar ekipler tarafından kaldırıldı.

Olay, gece saatlerinde Fatih Nişanca Mahallesi Nişanca Bostanı Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir mağazanın çatı katından kopan beton ve metal parçalar sokağa düştü. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak çatıda çalışma yaptı. Sokağa düşen parçalar belediye ekipleri tarafından kaldırıldı.