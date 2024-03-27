Fatih\'te çıkan tartışmada 16 yaşındaki genç öldü, sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı

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Fatih'te iki grup arasında çıkan tartışma sonrası açılan ateş sırasında tesadüfen olay yerinde bulunan 16 yaşındaki Kendal Yıldız'ın ölümüne ilişkin davada, sanık Barış Gündüz müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Barış Gündüz, tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın ve avukatları katıldı.

Savunma yapan sanık Barış Gündüz, kasten kimseyi öldürmek ve yaralamak kastıyla hareket etmediğini, amacının yalnızca korkutmak olduğunu iddia etti.

Sanık Gündüz, lehine olan hükümlerin uygulanmasını isteyerek tahliyesini talep etti.

Söz alan tutuksuz sanık Yunus Emre Aydın ise sanık arkadaşının isteyerek yapmadığını kazayla yaşanan bir olay olduğunu söyledi.

Karar

Davayı karara bağlayan mahkeme heyeti, sanık Gündüz'ün "çocuğu kasten öldürmek" suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasına hükmetti.

Sanığın üzerine atılı 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etmek" suçundan, suçun yasal unsurları oluşmadığı gerekçesiyle beraatine karar veren heyet, "hakaret"ten ise müştekilerin şikayetinden vazgeçmiş olması nedeniyle bu suç yönünden düşmesini kararlaştırdı.

Heyet, sanığı "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan 10 ay hapis ve 500 lira adli para cezasına çarptırıp bu suç yönünden hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

Mahkeme, diğer sanık Yunus Emre Aydın'ın ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım etmek" ve 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek"ten, bu suçları işlediğinin sabit olmadığı nedeniyle beraatine hükmetti.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Barış Gündüz 19 Kasım 2022'de Fatih Sofular Caddesi'nden motosikletle geçerken kaldırımda oturan müştekiler Recep Deniz ve Musa Yıldız ile aralarında sözlü tartışma çıktığı, sonrasında sanık Yunus Emre Aydın'ın yönetimindeki motosikletle yeniden olay yerine dönen sanığın ruhsatsız silahla, müştekiler ve sonradan geldiği belirlenen maktulün bulunduğu yere bir el ateş ettiği anlatılmıştı.

Sanıkla aralarında tartışma olmayan maktul Kendal Yıldız'ın başına kurşun isabet etmesi sonucu hayatını kaybettiği belirtilen iddianamede, sanık Barış Gündüz'ün "çocuğu kasten öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüs etmek", "hakaret" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından 28 yıl 4 aydan 52 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Sanık Yunus Emre Aydın'ın ise "çocuğu kasten öldürmeye yardım etmek" ve 3 kişiye karşı "kasten öldürmeye teşebbüse yardım etmek" suçlarından 28 yıl 6 aydan 42 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.