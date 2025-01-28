Fatih'te Darp ve Adam Kaçırma Olayı: Bir Şüpheli Tutuklandı

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Fatih'te, yabancı uyruklu kişinin darbedilip alıkonulmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 23 Ocak'ta Özbekistan uyruklu R.İ, A.K. (39) tarafından Katip Kasım Mahallesi Fabrika Sokak'taki bir binada zorla tutulduğuna ilişkin mesaj atıldığını polis ekiplerine bildirdi.

Binaya giden polislerin bulduğu A.K, Fatih'teki bir lokantadan çıkarken darbedilip alıkonulduğunu ifade etti.

A.K, şüphelilerin kendisini serbest bırakmaları için ailesinden 8 bin 100 dolar aldığı iddiasında bulundu.

Araştırmayı derinleştiren polis ekipleri, kimliğini belirlediği Özbekistan uyruklu M.N.M'yi (24) gözaltına aldı.

Şüphelinin evinde yapılan aramada, 1925 lira, 59 dolar, farklı kişilere ait 6 yabancı kimlik kartı, çeşitli kişilere ait pasaportlar, ikamet izin belgeleri, sahte kimlik yapımında kullanıldığı değerlendirilen 43 boş kartvizit, 2 filigran, laminasyon makinesi, belge orijinalliğini kontrolde kullanılan makine ile kelepçe ele geçirildi.

Bulunan pasaportlardan birinin binada alıkonulan A.K'ye ait olduğu belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli M.N.M. tutuklandı.