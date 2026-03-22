Fatih'te Doğal Gaz Patlaması: 1 Ölü, 10 Yaralı

İstanbul Valiliği, Fatih'te doğal gaz kaynaklı patlama sonucu çöken 2 binanın enkazından çıkarılan 1 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi.
Valilikten yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana gelen patlama sonucu iki binanın çökmesiyle enkaz altında kalan 11 vatandaşımız kurtarılarak çıkarılmıştır. Olayda bir vatandaşımız hayatını kaybetmiş, biri ağır toplam 10 vatandaşımız ise yaralanmıştır."
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?