Fatih\'te Elektrikli Skuter Hırsızlığı Kamerada

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FATİH'te bir kişi sabah saatlerinde girdiği apartmanın doğalgaz borusuna zincirli olan elektrikli skuteri, kilidini kırarak çaldı. Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 08.00 sıralarında Nişanca Mahallesi Kenan Bey Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz bir kişi, sabah saatlerinde sokakta bulunan bir apartmanın içine girdi. Önce binanın üst katlarını dolaşan şüpheli, tekrar binanın giriş kısmına döndü. Şüpheli, burada apartman girişindeki doğalgaz borusuna zincirli olan yaklaşık 70 bin lira değerindeki elektrikli skutere yöneldi. Skuterin zincirinin kilidini kırıp çalan şüpheli, olay yerinden kaçtı. Yaşanan hırsızlık apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.