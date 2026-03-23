Fatih'te Eşinin Öldürdüğü Semanur Algül Son Yolculuğuna Uğurlandı

23.03.2026 14:51
Semanur Algül, eşi H.A. tarafından öldürüldükten sonra cenaze töreni ile defnedildi.

Fatih'te eşi tarafından öldürülen Semanur Algül (29) son yolculuğuna uğurlandı.

Zeyrek Mahallesi'nde dün, eşi tarafından öldürülen ve yaşadığı evde çıkan yangın sonucunda cesedi bulunan Semanur Algül için Bahçelievler Yenibosna Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Algül'ün naaşı, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazede Algül'ün yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, eşini boğarak öldürüp delilleri karartmak amacıyla yangın çıkardığı belirlenen şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Dairede yapılan kontrolde, Semanur Algül'ün (29) cesedi bulunmuştu.

Bina sakinlerinin, yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, H.A. gözaltına alınmıştı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenilmişti.

Kaynak: AA

İran’dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin İran'dan İsrail ve Körfez ülkelerine 48 saat süre: Su depolayıp, telefonlarınızı şarj edin
Eşini öldürüp evi ateşe verdi Eşini öldürüp evi ateşe verdi
Şanlıurfa’da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı Şanlıurfa'da sağanak yağış sele dönüştü, ev ve oteli su bastı
Fenerbahçe’ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis Fenerbahçe'ye Brown ve Oosterwolde ikilisinden dev bonservis
İstanbul’da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır İstanbul'da Nevruz kutlaması: Her dilde barışın adıdır
Tatilcilerin dönüş yoğunluğu Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu Tatilcilerin dönüş yoğunluğu! Kilometrelerce araç kuyruğu oluştu

16:07
Erol Köse hayatını kaybetti
Erol Köse hayatını kaybetti
15:21
A Milli Takım’da deprem Yıldızımız Romanya maçında yok
A Milli Takım'da deprem! Yıldızımız Romanya maçında yok
15:12
Trump’ın ’’Müzakare’’ paylaşımı sonrası İsrail’den İran’a yeni saldırı
Trump'ın ''Müzakare'' paylaşımı sonrası İsrail'den İran'a yeni saldırı
15:01
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
Trump sinyali verdi, altın üzerindeki ölü toprağını attı
14:57
Gözler İran’daydı Trump’ın “Görüşme yaptık“ sözlerine ilk yanıt
Gözler İran'daydı! Trump'ın "Görüşme yaptık" sözlerine ilk yanıt
14:29
Trump’ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
Trump'ın savaşı bitirme sinyali sonrası petrol fiyatlarında büyük düşüş
