Fatih'te Eşinin Öldürdüğü Semanur Algül Son Yolculuğuna Uğurlandı

Fatih'te eşi tarafından öldürülen Semanur Algül (29) son yolculuğuna uğurlandı.

Zeyrek Mahallesi'nde dün, eşi tarafından öldürülen ve yaşadığı evde çıkan yangın sonucunda cesedi bulunan Semanur Algül için Bahçelievler Yenibosna Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Algül'ün naaşı, defnedilmek üzere Ayazağa Mezarlığı'na götürüldü.

Cenazede Algül'ün yakınları gözyaşı döktü.

Öte yandan, eşini boğarak öldürüp delilleri karartmak amacıyla yangın çıkardığı belirlenen şüpheli H.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlı, polis eşliğinde adliyeye sevk edildi.

Ne olmuştu?

Zeyrek Mahallesi Şebnem Sokak'ta dün gece saatlerinde 4 katlı binanın en üst katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Dairede yapılan kontrolde, Semanur Algül'ün (29) cesedi bulunmuştu.

Bina sakinlerinin, yangının ardından Algül'ün eşinin evden hızla kaçtığını belirtmesi üzerine, H.A. gözaltına alınmıştı.

Bir çocuk annesi olan Aygül'ün bir süredir eşiyle ayrı yaşadığı ve olay günü eve geldiği öğrenilmişti.