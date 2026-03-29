Fatih'te Gümüş Hırsızları Yakalandı
Fatih'te Gümüş Hırsızları Yakalandı

29.03.2026 10:29
FATİH'te girdikleri iş yerinden 40 kilogram külçe gümüş çalarak kaçan 4 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin hırsızlık anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, 7 Mart'ta Fatih Mimar Kemalettin Mahallesi Börekçi Ali Sokak'ta bulunan M.Y.'ye ait iş yerinde meydana geldi. İş yerine giren şüphelilerin, 20'şer kilogramlık iki kutu içerisindeki toplam 40 kilogram külçe gümüşü çaldığını belirten M.Y., polise başvurdu. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde şüphelilerin cam kapıyı kırarak içeri girdikleri ve çaldıklarıyla birlikte hızla kaçtıkları görüldü. Çalışmaların devamında şüphelilerin kimlikleri tespit edildi. Silivri, Esenyurt, Avcılar ve Bağcılar'da belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, H.B., M.M.G., A.A. ve S.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 12 sahte plaka, bir miktar uyuşturucu madde, 3 bin 450 dolar, 320 euro, 45 bin 800 lira ile 9 milimetre çapında 40 fişek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden H.B., M.M.G. ve S.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Güncel, Suç

