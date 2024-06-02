Fatih'te Hayvan Hakları Savunucuları Tarafından Miting Düzenlendi - Son Dakika
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Fatih'te Hayvan Hakları Savunucuları Tarafından Miting Düzenlendi

Fatih\'te Hayvan Hakları Savunucuları Tarafından Miting Düzenlendi

Fatih'te hayvan hakları savunucuları tarafından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin miting yapıldı. Hayvan koruma dernekleri üyeleri ve vatandaşlar etkinliğe katıldı. Mitingde, sahipsiz hayvanlar için çözümün, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi edilmelerini de içeren '5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nu uygulamak olduğu vurgulandı. Ayrıca, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve doğa tahribatına ilişkin mesajlar da verildi.

02.06.2024 17:35
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Fatih'te, hayvan hakları savunucuları tarafından sahipsiz hayvanlarla ilgili yasal düzenlemeye ilişkin miting yapıldı.

Yenikapı Etkinlik Alanı'nda gerçekleştirilen "Hayvan, Kadın, Çocuk ve Doğa için Adalet Mitingi"ne hayvan koruma dernekleri üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Hayvan hakları savunucusu Ali Toroz, grup adına yaptığı açıklamada, sahipsiz köpeklerle ilgili planlanan düzenlemenin hayvanlar için tehdit olduğunu savundu.

Toroz, "Üzücü ve münferit olayları öne çıkardılar. Gerekçe olarak işlediler. Oysa yakından baktığımızda hepsinin önlenebilir olduğunu gördük. Bu münferit vakalar üzerinden köpekler canavarlaştırılamaz, toplatılamaz, öldürülemez." diye konuştu.

Mitingde, sahipsiz hayvanlar için çözümün, kısırlaştırma, aşılama ve tedavi edilmelerini de içeren "5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu"nun uygulanmasından geçtiği ileri sürüldü.

İsrail'in Filistin'de yaptığı çocuk katliamının kınandığı mitingde, çocuk istismarı, kadına yönelik şiddet ve doğa tahribatına ilişkin mesajlar da verildi.

Mitingde zaman zaman sıcaktan fenalaşanlara, etkinlik alanında bekleyen sağlık görevlileri tarafından müdahale edildi.

Kaynak: AA

Çocuk, Hayvan Hakları, Çevre, Politika, Güncel, Son Dakika

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