Fatih'te hekimler İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
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Fatih'te hekimler İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi

Fatih'te bir araya gelen bazı hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi. Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanarak pankart açtı. Grup, Ayasofya Camisi Meydanı'na yürüyerek İsrail'in saldırılarını protesto etti. Açıklama yapan Dr. Akif Şakiroğlu, adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapılması gerektiğini belirtti ve boykota, yürüyüşe ve eyleme devam çağrısında bulundu.

30.03.2024 16:31  Güncelleme: 16:39
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Fatih'te bir araya gelen bazı hekimler ve sağlık çalışanları, İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi.

Divan Yolu Caddesi'ndeki 2. Abdülhamid Han Türbesi önünde toplanan Hekimlerden Sessiz Yürüyüş İnisiyatifi üyeleri, "Soykırım, işgal ve teröre karşı hekimlerden sessiz yürüyüş" yazılı pankart açtı.

"Refah sınırı açılsın", "Ben doktorum, hedef değilim" ve "Sivillere saldırı savaş suçudur" yazılı dövizler taşıyan gruptakiler, Ayasofya Camisi Meydanı'na yürüdü.

Burada grup adına açıklama yapan Dr. Akif Şakiroğlu, şöyle konuştu:

"Bir gün güç el değiştirecek. İşte o zaman, çocuklar öldürülmeyecek, mazlumlar kurtulacak, zalimler hesap verecek. ve biz bütün vicdan sahiplerine diyoruz ki adaletin hakim olacağı zamana hazırlık yapın. Ümitsizliğe kapılmayın. Siz adaleti görmeseniz de çocuklarınız görecek. Çocuklarınızı bu yolda yetiştirin. Bununla birlikte bir tespiti daha yapmamız gerekiyor. Şu an gücümüz sınırlı, mazlum kardeşlerimize desteklerimiz sınırlı, yapabileceklerimizin bir sınırı var. Yüreğimizi yaksa da bu gerçeği kabul etmemiz gerekiyor. Bu gerçeği kabul etmezsek işte o zaman yıpranırız, kaybederiz, pes ederiz. Biz pes etmeden doğru bildiğimiz yolda çalışmaya devam edeceğiz. Biz pes etmeden zalime karşı duranlardan olacağız. Biz pes etmeden mücadele etmeye devam edeceğiz."

Şakiroğlu, boykota, yürüyüşe ve eyleme devam etme çağrısında da bulundu.

Kaynak: AA

Abdülhamid Han, Divan Yolu, İsrail, Gazze, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fatih'te hekimler İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Fatih'te hekimler İsrail'in Gazze'deki soykırımına karşı sessiz yürüyüş gerçekleştirdi - Son Dakika
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