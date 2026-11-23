Fatih'te İETT otobüsüyle tramvayın çarpıştığı, yaralıların olduğu bildirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haseki Tramvay durağı yakınlarında İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı bildirildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekiplerinin yaralıların bulunduğu kazadaki müdahalesi sürüyor.
FATİH'te tramvay ile İETT otobüsü, Haseki Tramvay durağı yakınlarında çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların olduğu bildirilen kazaya ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Kaynak: DHA
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