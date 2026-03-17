Fatih'te Kapkaç: Kadın Telefonunu Kaybetti

Fatih'te bir kadının "kapkaç" yöntemiyle elindeki cep telefonunun çalınması, apartmanın güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülere göre, Hırka-ı Şerif Mahallesi'nde bir apartmanın önünde bekleyen kadın, elindeki cep telefonuyla ilgilendiği sırada arkadan yanına bir şüpheli yaklaştı. Şüpheli, "kapkaç" yöntemiyle kadının elindeki telefonu alarak hızlıca buradan uzaklaştı.

Olayın ardından şaşkınlık yaşayan kadın, daha sonra zanlının peşinde koşmaya başladı.

Kadının şikayeti üzerine, polis ekipleri şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.