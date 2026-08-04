Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Fatih'te çıkan kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 şüpheli gözaltına alındı.

Fatih'te 1 kişinin öldüğü, 1 kişinin ağır yaralandığı kavgaya ilişkin 8 şüpheli gözaltına alındı.

Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta gece saatlerinde iki grup arasında çıkan kavgada Suriye uyruklu Ali Anzo (19) ile Ali H. (26) bıçaklandı.

Ağır yaralanan 2 kişi, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Anzo, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma yürüttü.

Çalışma sonucu olaya karıştıkları öne sürülen 8 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Bu arada olay anı, MOBESE kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Fatih'te Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika

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