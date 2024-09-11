Fatih'te Silahlı Çatışma: Şüpheli Yakalandı - Son Dakika
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Fatih'te Silahlı Çatışma: Şüpheli Yakalandı

Fatih'te, kimlik kontrolü sırasında polise ateş açan şüpheli, polis tarafından yakalandı. Şüphelinin cinayetten arandığı ortaya çıktı.

11.09.2024 09:19
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FATİH'TE HAREKETLİ SAATLER; KİMLİK KONTROLÜNDE POLİSE ATEŞ AÇAN ŞÜPHELİ BÖYLE YAKALANDI

Soner HASIRCIOĞLU - Utku Can SÖNMEZ/İSTANBUL, - FATİH'te, ihbar üzerine adrese giden motorlu yunus timine kimlik kontrolü sırasında şüpheli tarafından ateş açıldı. Polis kısa sürede şüpheliye silahla karşılık verirken, sokakta hareketli dakikalar yaşandı. Cinayetten aranması olduğu öğrenilen V. B., uzun süren ikna çabalarının ardından silahını bırakarak teslim oldu. Şüphelinin ateş açtığı anlar ve polisin şüpheliyi aldığı anlar cep telefonu görüntülerine yansıdı.

Olay, saat 23.00 sıralarında Haseki Sultan Mahallesi Suphi Paşa Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorlu yunus timleri, gelen bir ihbar üzerine ofis olarak kullanılan iş yerine gitti. Bu sırada polis ekipleri iş yerinde bulunan 2 kişiye kimlik sordu.

POLİS EKİPLERİNE SİLAHLA ATEŞ AÇTI

İçeride bulunan şüphelilerden V. B. kimlik vermek istemeyerek polise silah doğrulttu. Ekipler bu durum karşısında önlem alırken, uyarıları dikkate almayan V.B. bir süre sonra polise ateş açtı. Olay yerindeki polis ekipleri, şüpheliye silahla ateş açarak karşılık verirken, bir taraftan da telsizle destek istedi. Adrese kısa sürede başta Fatih İlçe Emniyet Müdürü olmak üzere çok sayıda polis ekibi geldi. Ekipler, uzun süre şüpheliyi ikna ederek teslim olmasını istedi. Elleri tetikte bekleyen polisler, V.B.'nin silahını bırakmasından sonra dikkatli bir şekilde yaklaşarak, şüpheliyi gözaltına aldı.

POLİS DETAYLI İNCELEME YAPTI

Polis ekipleri olayın gerçekleştiği sokakta ve iş yerinde detaylı inceleme yaptı. Çevredeki güvenlik kamera görüntülerini de alan polis ekipleri olayla ilgili mahalle sakinlerinden de bilgi aldı. Herhangi bir olumsuzluğa karşı olay yerine gelen özel harekat polislerinin de çevrede güvenlik önlemi aldığı görüldü.

ŞÜPHELİNİN CİNAYETTEN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Polis ekiplerine silahla ateş açan V. B.'nin sahte kimlik taşıdığı ve cinayetten aranması olduğu öğrenildi. V.B. ve yanındaki diğer şüpheli gözaltına alınarak sorgulanmak üzere polis merkezine götürüldü. Öte yandan olay anında yaşananlar vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntülerde şüphelinin elinde silahla polise direndiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise polisin uyarılarının ardından sokakta yükselen silah sesi ile daha sonra şüphelinin teslim olduğu anlar yer alıyor.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Güvenlik, Güncel, Suç, Son Dakika

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