Fatih'te Kurşunlama Olayında 3 Gözaltı

Fatih'te iş yeri kurşunlanmasına ilişkin gözaltına alınan 3 zanlı adliyeye sevk edildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Fatih'te 19 Ocak'ta bir iş yerinin kurşunlanmasına ilişkin çalışma yaptı.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, motosikletle gelen 2 kişinin iş yerini kurşunlayıp videoya çektiklerini belirledi.
Kimlikleri tespit edilen şüpheliler Eyüpcan Ç. (20), Selim B. (27) ve Abdulah C.D. (21) gözaltına alındı. Şüphelilerden Abdulah C.D'nin 2 suç kaydı olduğu belirlendi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından zanlılar adliyeye sevk edildi.
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